Vanlı Sarı-Kırmızılı Taraftarlar Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Sonrası Sevinç Gösterisi Yaptı

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Beşiktaş- Galatasaray derbisinin ardından Vanlı sarı-kırmızılı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu.

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da heyecanla takip edilen derbinin bitiş düdüğüyle taraftarlar kendilerini sokağa attı. Galatasaray'ın rakibi Beşiktaş karşısında 1-0 üstünlüğüyle sona eren maçın ardından sevinç gösterisi yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının galibiyetini kutladı.

Van'ın en işlek noktasında bir araya gelen bazı taraftarlar ise Vanspor lehine tezahürat yaptı. - VAN