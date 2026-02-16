Vanspor'da Güçlü İlerleyiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Vanspor'da Güçlü İlerleyiş

Vanspor\'da Güçlü İlerleyiş
16.02.2026 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik direktör Korkmaz, Vanspor'un güçlü bir takım olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, kuvvetli bir takım ve kuvvetli bir camia olarak emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Korkmaz, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, takımın oyun formasyonunu, sahadaki tavrını, davranışlarını radikal bir şekilde değiştirmeye yönelik çalışmalarda ilerleme sağladıklarını belirtti.

Bekleyen ve rakibin hatalarını kovalayan bir takımdan daha çok baskı yapan, oyun üretmeye çalışan ve rakibi hataya zorlayan bir takıma evrilmeye başladıklarını dile getiren Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bu anlamda hem oyun süremiz hem topla oynama süremiz hem de hücumdaki etkinliğimiz arttı. Tabii bunun artıları olduğu gibi eksileri de var. Eksilerini de hafta hafta analiz ederek kendi büyük hikayemize doğru hazırlanıyoruz. 25 yıl aradan sonra elimizde 1. Lig'e gelmiş bir Vanspor takımı var ama Süper Lig'den düşen takımlar hemen yukarı çıkmak istiyor. Alttan gelenler de hemen yukarı çıkmak istiyor. Kulüpler herhalde 1. Lig'i birazcık sevmiyor, öyle anlıyorum. Bence çok güzel, keyifli bir lig. Sadece ulusal değil uluslararası mecradayız, Avrupa'dan izlenen bir lig."

Bu nedenle ligi sevmeleri gerektiğini vurgulayan Korkmaz, "Ligin iyi bir takımı olacağımızı söylemiştim. Özellikle oynadığımız oyunla o noktaya doğru yavaş yavaş gelmeye başladık. Oynadığımız maçlar oyun ritmi açısından belki ligin en ritimli maçları oluyor. Son oynadığımız Sivas maçı da öyle. Şimdi geldiğimiz noktada 2. yarıya başlarken başlangıçtaki fikstürün zorluğunu hep beraber konuşmuştuk. Hatalardan dolayı kaybettiğimiz puanlar oldu. Onları orada bırakalım. Onların hepsi bir gelişim sebebi aslında. Tüm verdiğimiz reaksiyonlar gelişimimizin basamakları olarak devam ediyor. Bence çok emin adımlarla kuvvetli bir takım, kuvvetli bir camia olarak ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Son maçta taraftarların güzel bir örnek sergilediğini ve 3-1 mağlupken dahi takımı desteklemeye devam ettiğini anlatan Korkmaz, "Sahadan daha çok onları duyduğum zaman motive oldum. Bu şekilde devam edelim. Daha önce söylediğim gibi bu oyunu oynarken beklenmedik kazalar yaşayabiliriz ama filmin ilk bölümü bu sezonun sonu olacaktır. Bu sezonun sonunda elimizde önümüzdeki sezon için umut vadeden, bize güç veren, gurur veren ve oynadığı futbolda da hepimizi mutlu etmiş olan bir takım olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Osman Zeki Korkmaz, Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vanspor'da Güçlü İlerleyiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
Şehir hatları vapurunda panik: Denize düşen vatandaşı sahil güvenlik kurtardı Şehir hatları vapurunda panik: Denize düşen vatandaşı sahil güvenlik kurtardı

18:29
Aylar sonra ortaya çıktı Juventus Teknik Direktörü Spaletti’den Süper Lig devine ret
Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!
18:20
Barış Alper Yılmaz’dan Kenan Yıldız’a: Umarım çok iyi bir maç oynar
Barış Alper Yılmaz'dan Kenan Yıldız'a: Umarım çok iyi bir maç oynar
18:01
Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi İşte favori
Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi! İşte favori
17:51
Esenler’de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı
Esenler'de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı
17:44
Suriye’de bomba yüklü araç infilak etti Çok sayıda yaralı var
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var
16:56
Trump ile Netanyahu’nun gizli savaş planı sızdı: İran’ı ABD değil İsrail vuracak
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 18:43:58. #7.11#
SON DAKİKA: Vanspor'da Güçlü İlerleyiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.