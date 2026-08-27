Vanspor\'dan Altyapıya Önemli Ziyaret

VAN (İHA) – Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Özgür İreç İlhan ve yönetim kurulu üyeleri, kulübün altyapı tesislerini ziyaret ederek geleceğin teminatı olan genç sporcular ve teknik ekiple bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında altyapı koordinatörleri ve antrenörlerle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda altyapının mevcut durumu, ihtiyaçları, eksiklikleri ve önümüzdeki döneme ilişkin yapılması planlanan çalışmalar masaya yatırıldı. Görüşmenin ardından altyapı koordinatörlüğü tarafından hazırlanan detaylı rapor Kulüp Başkanı Özgür İreç İlhan'a sunuldu.

"Vanspor'un geleceğini çocuklarımızla birlikte inşa etmek zorundayız"

Genç sporcularla yakından ilgilenen ve Vanspor'un geleceğinin güçlü bir altyapı yapılanmasından geçtiğini vurgulayan Başkan İlhan, "Bu kulübün geleceğini yalnızca bugünün sonuçlarıyla değil, yarının Vanspor'unu oluşturacak çocuklarımızla birlikte inşa etmek zorundayız. Görevde olduğumuz süre boyunca altyapımızı, kulübümüzün en önemli yapı taşlarından biri olarak göreceğiz. Bu memleketin çocuklarına inanıyor; onların yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri, gelişebilecekleri ve Vanspor formasıyla gelecek hayalleri kurabilecekleri güçlü bir sistem oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

"Her yatırımı Van'ın gençlerine yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz"

Altyapıya verilecek desteğin kentin öz evlatları için büyük bir fırsat olduğunu belirten Başkan Özgür İreç İlhan, "Altyapımıza yapılacak her yatırımı Vanspor'un geleceğine ve Van'ın gençlerine yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz. Kendi evlatlarımızın önünü açacak, onları destekleyecek ve Vanspor'un geleceğinde daha fazla söz sahibi olmalarını sağlayacağız" diye konuştu.