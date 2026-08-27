Vanspor'dan Altyapıya Önemli Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vanspor'dan Altyapıya Önemli Ziyaret

Vanspor\'dan Altyapıya Önemli Ziyaret
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vanspor Başkanı İlhan, altyapı tesislerini ziyaret ederek genç sporcularla buluştu ve değerlendirme yaptı.

VAN (İHA) – Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Özgür İreç İlhan ve yönetim kurulu üyeleri, kulübün altyapı tesislerini ziyaret ederek geleceğin teminatı olan genç sporcular ve teknik ekiple bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında altyapı koordinatörleri ve antrenörlerle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda altyapının mevcut durumu, ihtiyaçları, eksiklikleri ve önümüzdeki döneme ilişkin yapılması planlanan çalışmalar masaya yatırıldı. Görüşmenin ardından altyapı koordinatörlüğü tarafından hazırlanan detaylı rapor Kulüp Başkanı Özgür İreç İlhan'a sunuldu.

"Vanspor'un geleceğini çocuklarımızla birlikte inşa etmek zorundayız"

Genç sporcularla yakından ilgilenen ve Vanspor'un geleceğinin güçlü bir altyapı yapılanmasından geçtiğini vurgulayan Başkan İlhan, "Bu kulübün geleceğini yalnızca bugünün sonuçlarıyla değil, yarının Vanspor'unu oluşturacak çocuklarımızla birlikte inşa etmek zorundayız. Görevde olduğumuz süre boyunca altyapımızı, kulübümüzün en önemli yapı taşlarından biri olarak göreceğiz. Bu memleketin çocuklarına inanıyor; onların yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri, gelişebilecekleri ve Vanspor formasıyla gelecek hayalleri kurabilecekleri güçlü bir sistem oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

"Her yatırımı Van'ın gençlerine yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz"

Altyapıya verilecek desteğin kentin öz evlatları için büyük bir fırsat olduğunu belirten Başkan Özgür İreç İlhan, "Altyapımıza yapılacak her yatırımı Vanspor'un geleceğine ve Van'ın gençlerine yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz. Kendi evlatlarımızın önünü açacak, onları destekleyecek ve Vanspor'un geleceğinde daha fazla söz sahibi olmalarını sağlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vanspor'dan Altyapıya Önemli Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’da hastanenin yenidoğan servisinde yangın: 15 bebek hayatını kaybetti Pakistan'da hastanenin yenidoğan servisinde yangın: 15 bebek hayatını kaybetti
Nepal’de sel felaketinde bilanço saatler geçtikçe ağırlaşıyor, 98 kişi hayatını kaybetti Nepal’de sel felaketinde bilanço saatler geçtikçe ağırlaşıyor, 98 kişi hayatını kaybetti
Ömer Faruk Beyaz’ın yeni takımı belli oldu Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu
Galatasaray’dan TFF’ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor
Haluk Levent’in Instagram hesabına erişim engeli getirildi Haluk Levent'in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü

16:41
Milyonların ziyaret ettiği şehirde mide bulandıran görüntü
Milyonların ziyaret ettiği şehirde mide bulandıran görüntü
16:22
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı Suçlamalar hayli ağır
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
16:11
SDG Resmen Fesh Olundu
SDG Resmen Fesh Olundu
15:53
Rakipler belli oluyor Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Rakipler belli oluyor! Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
15:39
’Bosna kasabı’ olarak bilinen Ratko Mladiç hayatını kaybetti
'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç hayatını kaybetti
14:46
Türkiye’nin tarihi tokadı sonrası İsrail’de yas var
Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 17:27:25. #7.12#
SON DAKİKA: Vanspor'dan Altyapıya Önemli Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement