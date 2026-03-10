Vanspor FK, Adana Demirspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vanspor FK, Adana Demirspor'u 1-0 Yendi

Vanspor FK, Adana Demirspor\'u 1-0 Yendi
10.03.2026 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vanspor FK, Adana Demirspor maçını kazanarak kritik bir galibiyet aldı; Korkmaz ise pozisyonları eleştirdi.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yenen İmaj Altyapı Vanspor FK'de teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, maça kötü başladıklarını, ikinci yarıda da skoru arttırmayı başaramadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Korkmaz, ikinci yarıda skoru artırabilecek birçok pozisyon bulduklarını fakat değerlendiremediklerini belirtti.

Bu tür maçları analiz etmek istemediğini ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Adana Demirspor camiasının içinde bulunduğu zor durumdan en kısa zamanda çıkmasını ümit ediyorum. Kulüp kendi ayarına dönme peşinde. Pendikspor deplasmanı sonrası Adana Demirspor maçının çok kritik maç olduğunu söylemiştim. Çünkü bu tip maçlar motive olunması zor maçlardır. Biz de bugün bunu yaşadık. İkinci yarıda toparlandık ama gol pozisyonlarında çok cömert davrandık. Bugün ve birkaç gündür bu tribünlerden gelen sesleri ve bu meseleyi ortaya koymamız gerekiyor. Kulübün, futbolcuların ve bizlerin nelerle uğraştığımızı, ne sorunlarla boğuştuğumuzu öğrenmek isteyen olursa samimi bir şekilde sorarlar, cevaplarız. Her maç bir yöneticiye ve bir başkana 'istifa' diye bağırmak hangi planın parçası. Ben kimseye şampiyonluk sözü vermedim. Ağzımızdan çıkanları filtreden geçirelim. 'Play-off oynarsak ne ala' dedik. O yüzden şampiyonluk bekleyen, benden bu sene beklemesin. Maça da gelmeyebilir."

Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Hilmi Bozkurt ise, "Gençlerimizin oyun istikrarı ile ilgili beklentilerimiz vardı. Geçen hafta şanssız bir mağlubiyet almıştık. Skordan çok oyunun umut vermesini hep bekliyoruz. 90 dakika çok güzel oyun oynadığımızı düşünüyorum. Gençlerimizin adına çok sevindik. Bu ligde artık misafiriz ancak bu oyunlarımızın sayısını arttırarak gelecek yıla daha hazır hale gelmek istiyoruz. Gençlerimizin verdiği emeklere ve ayaklarına sağlık. Rakip takımı da tebrik ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Adana Demirspor, Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vanspor FK, Adana Demirspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 yıl hapis cezası vardı Halıların arasında yakalandı 24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı
İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486’ya yükseldi İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486'ya yükseldi
Çin’den İran’a “Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster“ çağrısı Çin'den İran'a "Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster" çağrısı
ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı
Edis ve Adem Kılıçcı’nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu
İran’ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir

17:05
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü
16:33
Uyuşturucu testi pozitif çıktığı söylenen Adem Kılıçcı, sessizliğini bozdu
Uyuşturucu testi pozitif çıktığı söylenen Adem Kılıçcı, sessizliğini bozdu
15:54
Trump ’’İran’la görüşebiliriz’’ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump ''İran'la görüşebiliriz'' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
14:54
İran’dan Trump’ın “Konuşabiliriz“ talebine ilk tepki Rest çektiler
İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler
14:26
Rojin’in İspanya’ya gönderilen telefonundan haber var
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var
14:14
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 17:42:12. #7.12#
SON DAKİKA: Vanspor FK, Adana Demirspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.