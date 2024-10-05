Vanspor FK, Aksarayspor\'a 1-0 Yenildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Vanspor FK, konuk ettiği 68 Aksarayspor'a 1-0 mağlup oldu.
Hakemler: Enver Aydın, Tuncay Ercan, Mehmet Ali Vardar
Vanspor FK: Kurtuluş Yurt, Ahmet Eren, Fuat Bavuk (Batuhan Kör dk. 66), Muhammed Ali Doğan (Sergen Yatağan dk. 78), Hasan Bilal (Devrim Taşkaya dk. 82), Mert Örnek, Eyüp Akcan, Yusuf Abdioğlu, Medeni Bingöl (Harun Kavaklıdere dk. 66), Bekir Can Kara (Erdem Seçgin dk. 82), Burak Kavlak,
Teknik Direktör: Ümit Bozkurt
68 Aksarayspor: Ali Türkan, Oğuzhan Açıl, Onur Ramazan Toprak (Alim Harlak dk. 72), İbrahim Yılmaz (Yasin Abdioğlu dk. 87), Atamer Bilgin (Doğan Ateş dk. 87), Muhammet Onur Başyiğit (Ercan Yazıcı dk. 72), Ahmet Abdullah Çakmak (Behlül Aydın dk. 66), Sezer Yıldırım, Cengiz Ötkün, Abdurrahman Canlı, Onur Ural
Teknik Direktör: Şaban Yıldırım
Gol: Cengiz Ötkün (dk. 49) (68 Aksarayspor)
Sarı kartlar: Abdurrahman Canlı, Onur Ural, Ali Türkan (68 Aksarayspor) - VAN
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