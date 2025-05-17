Vanspor FK-Elazığspor Maçı Dev Ekranda İzlenebilecek

Vanspor FK- Elazığspor Nesine 2. Lig Play-Off 3. tur ilk maçının heyecanı Elazığ'da dev ekranla yaşanacak.

Nesine 2. Lig Play-Off 3. turunda Elazığspor'un rakibi Vanspor FK oldu. Vanspor FK'nın sahasında oynanacak olan ilk maç öncesi Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'ndan Elazığ taraftarlarına müjde geldi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları sosyal medya hesabından müjdeyi vererek "Bu şehir, bu takıma inanıyor! Şampiyonluk yolunda kalbimiz Elazığspor'la atıyor. 22 Mayıs Perşembe günü Van'da oynanacak olan Vanspor - Çimentaş Elazığspor karşılaşmasının heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Maçı dev ekranda izlemek isteyen hemşehrilerimiz için Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezine LED ekran kuruyoruz. Tüm hemşerilerimizi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ