Vanspor FK Pendikspor ile Berabere Kaldı

Vanspor FK Yardımcı Antrenörü Çağlar Okuldaş, 1-1 berabere biten Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Girdiğimiz gol pozisyonları da var. Bugün buradan galip de ayrılabilirdik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Vanspor FK, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Vanspor FK Yardımcı Antrenörü Çağlar Okuldaş, "Maç bizim için güzel başladı, 1-0 öne geçtik. Bu bizim için önemliydi. Öne geçtikten sonraki süreçte çok istemediğimiz bir durum gördük. Sahada biraz yarı sahamıza çekildik. Topun bizde olduğu kısımlarda iyi işler yapamadık ve rakip oyunu bizim yarı sahaya yıktı. Devre arasında bunu değiştirmemiz gerektiğini, biraz daha sorumlu kalmamız gerektiğini, cesur oynamamız gerektiğini konuştuk. Nitekim ilk yarıda yapmadıklarımızı ikinci yarı yapmaya başladık ve takımımız olumlu reaksiyon verdi. Girdiğimiz gol pozisyonları da var. Bugün buradan galip de ayrılabilirdik. Bundan sonraki amacımız her maçı ikinci yarıdaki gibi oynamaya çalışmak ve önümüzdeki maçlarda da istediğimiz sonuçları almak. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. İki takımı da mücadelesi için tebrik ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL