Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Doğu ekibi, Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Murat Yıldırım yönetiminde antrenman yaptı.
Futbolcular, dinamik ve mobilite hareketleriyle başladıkları antrenmanı dar alanda rondo, kaleli oyunlarla tamamladı.
Vanspor FK, yarın yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Son Dakika › Spor › Vanspor FK Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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