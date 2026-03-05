Vanspor Play-Off İçin Hedef Belirledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vanspor Play-Off İçin Hedef Belirledi

05.03.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İmaj Altyapı Vanspor, kalan 10 maçta play-off hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

Trendyol 1. Lig takımlarından İmaj Altyapı Vanspor, kalan 10 maçta rakiplerinden puanlar alarak play-off'a kalmayı hedefliyor.

Ligde 28 maça çıkan Van ekibi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet ve 8 beraberlik alarak 38 puan topladı.

Puan cetvelinde 12. sırada yer alan kırmızı-siyahlı ekip, play-off için mücadelesini sürdürüyor.

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki İmaj Altyapı Vanspor, cuma günü karşılaşacağı Atko Grup Pendikspor'u yenerek yoluna devam etmek istiyor.

"Son 10 maç bizim için hedef maçlar"

Korkmaz, AA muhabirine, sergiledikleri oyunla kuvvetli bir takım kimliği ortaya koyduklarını söyledi.

Son 10 maçın kendileri için hedef maçlar olduğunu ifade eden Korkmaz, şöyle konuştu:

"Ligin ikinci yarısı itibarıyla oynadığımız maçlar aslında hem şampiyonluk yarışında olan hem de ligin üst sırasındaki takımlarlaydı. Lige yeni çıkmış bir takım olarak aslında bu maçlarda beklentimizin bir tık da olsa altında olmamıza rağmen oyun olarak iyi olduğumuzu düşünüyorum. Son 10 maç, bizim için hedef maçlar. Puan cetveline baktığımız zaman etrafımızdaki, altımızdaki ve üstümüzdeki takımlarla oynayacağız. Bu son 10 maç Vanspor'un 25 yıl aradan sonra çıktığı 1. Lig'deki kimliğini ortaya koyacak."

Oyun olarak olgunlaştıklarını belirten Korkmaz, son 10 maçta takımın ortaya çıkaracağı kimliğin çok kuvvetli bir kimlik olacağını vurguladı.

Birkaç haftadır yaptıkları hataların olduğunu dile getiren Korkmaz, "Onları hem analiz ediyoruz hem de futbolcu arkadaşlarla birebir ve grup halindeki toplantılarla geri bildirimde bulunuyoruz. Sahada düzeltmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki 10 karşılaşmada hem oyunumuzun güçlendiğini hem de sonuçların daha fazla lehimize olacağını düşündüğümüz için açıkçası bu 10 maçı bitirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

"Vanspor, Süper Lig'i hak ediyor"

Son 10 maçın seyir zevkinin yüksek geçeceğini anlatan Korkmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Havanın düzelmesiyle stadımızın zemini de düzelecektir. Bu 10 maç sonunda play-off'un içinde olmayı hedefliyoruz. Bu olmasa bile önümüzdeki sene için umut vadeden kuvvetli bir takım olacak. Ligimiz, hem ulusal hem de uluslararası anlamda takip edilen ve izlenen bir lig. Uzun yıllar sonra buraya gelindi. Taraftarımızın bir üst lige çıkma isteğini saygıyla karşılıyorum çünkü ben de aynı hayalle yaşıyorum. Vanspor, Süper Lig'i hak ediyor. 1. Lig'de olduğumuz sürece buranın hakkını vereceğiz."

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vanspor Play-Off İçin Hedef Belirledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
Galatasaray, UEFA’nın verdiği cezaya itiraz etti Galatasaray, UEFA'nın verdiği cezaya itiraz etti
Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı
Dünya devine büyük şok 3-0 maç kazanıp elendiler Dünya devine büyük şok! 3-0 maç kazanıp elendiler

11:23
İran’a ait bir İHA, Azerbaycan’ın Nahçıvan bölgesine düştü
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine düştü
11:06
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
10:55
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam İşte yeni fiyatlar
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar
10:00
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen hamle geldi
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi
09:45
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 11:54:20. #.0.4#
SON DAKİKA: Vanspor Play-Off İçin Hedef Belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.