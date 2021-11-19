Üye Girişi
Vanspor'un yeni sponsoru Bitexen Teknoloji oldu - Son Dakika

Vanspor'un yeni sponsoru Bitexen Teknoloji oldu

19.11.2021 12:02
Vanspor'un yeni sponsoru Bitexen Teknoloji oldu

Bitexen Teknoloji A.Ş., Vanspor'un yeni forma göğüs sponsoru oldu.

Bitexen Teknoloji A.Ş., Vanspor'un yeni forma göğüs sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşması Bitexen Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem ve Vanspor Başkanı Mehmet Avcı'nın yer aldığı törende imzalandı.

Türkiye'de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan Bitexen Teknoloji A.Ş., Vanspor'un yeni forma göğüs sponsoru oldu. Bitexen Teknoloji ve Vanspor arasındaki forma göğüs sponsorluk anlaşması Kasım 2021 itibarıyla 3 yıl boyunca devam edecek. Anlaşma kapsamında Bitexen Dijital Varlık Alım Satım Platformu'nda Vanspor Futbol Kulübü adına bir taraftar token da listelenecek.

İmza töreninde konuşan Vanspor FK Başkanı Mehmet Avcı, "Vanspor'umuz için sürdürülebilir gelir kaynakları yaratmak ve bunun verdiği güçle, takımımız için sağlam bir alt yapı oluşturmak konusunda planlı bir mücadele veriyoruz. Bu konuda pek çok girişimde bulunduk ve bulunuyoruz. Nitekim bu girişimlerimiz ilk meyvesini verdi. Mutlu ve gururluyuz. Şanlı tarihi ile köklü bir camia olan ve milyonların ortak gönül paydası olan Kulübümüz, Bitexen ile sponsorluk ve iş birliği anlaşması yaptı. İki taraf için de hayırlı olmasını dileriz" dedi.

"SPORUN ÖNDE GELEN DESTEKÇİLERİNDEN OLMA HEDEFİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Törende konuşan Bitexen Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, "Vanspor ile forma göğüs sponsorluğu ve taraftar token anlaşması yapmaktan mutluyuz. Vanspor'u ve Vanspor taraftarını Bitexen ile tanıştırmaktan heyecan duyuyoruz. Bitexen olarak son aylarda futbol adına tüm liglerde gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri ve sponsorluklarla, sporun önde gelen destekçilerinden olma hedefimizi sürdürüyoruz. Blokzincir ekosisteminde, takımla taraftarın arasındaki bağı token ekonomisiyle perçinleyen, kulüplere de bu sayede fayda sağlayan bir Finansal Teknoloji şirketiyiz. Sunduğumuz teknolojilerle sporu, sporcuyu ve sporseveri bir araya getiriyor ve kulüplerin ekonomilerini güçlendiriyoruz. İş birliği ve sponsorluklarımız, bu vizyonumuz doğrultusunda devam edecek" ifadelerini kullandı.


Vanspor'un yeni sponsoru Bitexen Teknoloji oldu
Vanspor'un yeni sponsoru Bitexen Teknoloji oldu

Mehmet Avcı, Kemal Cenk, Futbol, token, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Vanspor'un yeni sponsoru Bitexen Teknoloji oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Müslüme'nin acı haberini alan annesinin ağıtları yürek yaktı 12:57 Müslüme'nin acı haberini alan annesinin ağıtları yürek yaktı Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu 12:33 Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı 12:02 Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı
Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor 11:33 Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor Döviz bürosunda çalışan şahıs, 3 milyonluk soygun gerçekleştirdi 11:16 Döviz bürosunda çalışan şahıs, 3 milyonluk soygun gerçekleştirdi Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak 10:43 Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak
09:57 "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı 09:14 Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı

Son Dakika Haberleri
12:56 Müslüme'nin acı haberini alan annesinin ağıtları yürek yaktı
12:48 Kapanan şirket sayısı ilk 10 ayda 11 bin 466'ya ulaştı
12:45 Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere icazet merasimi!
12:32 Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu
12:22 Kıvanç Tatlıtuğ: Çok güzel bir duygu, ismini henüz düşünmedik
12:18 ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor
12:11 AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 50+1 gündemimizde yok
11:42 Bu ninnilerde danalar kovulmuyor, seviliyor: Sertap Erener'den 12 ninnilik albüm
11:41 Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi
11:32 Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor
DİSK'ten asgari ücret talebi: 5200 TL DİSK'ten asgari ücret talebi: 5200 TL         
13:03
Kapanan şirket sayısı ilk 10 ayda 11 bin 466'ya ulaştı Kapanan şirket sayısı ilk 10 ayda 11 bin 466'ya ulaştı         
12:49
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi         
11:42
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler         
10:54
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi         
09:37
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Bulgaristan'da ortaya atılan iddialar karışıklık yarattı! Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağırılıp nota verildi Bulgaristan'da ortaya atılan iddialar karışıklık yarattı! Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağırılıp nota verildi         
00:38
Erdoğan'ın isim vermeden yüklendiği Bakan Lütfi Elvan'ın istifasını sunacağı öne sürüldü Erdoğan'ın isim vermeden yüklendiği Bakan Lütfi Elvan'ın istifasını sunacağı öne sürüldü         
20:30
Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle         
20:25
TFF tarafından erişim engeli kapıda! Artık Süper Lig'i korsan izlemek mümkün olmayacak TFF tarafından erişim engeli kapıda! Artık Süper Lig'i korsan izlemek mümkün olmayacak         
18:02
Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi         
17:35
TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı         
17:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 13:10:53. #1.11#
SON DAKİKA: Vanspor'un yeni sponsoru Bitexen Teknoloji oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement