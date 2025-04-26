Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 33. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaştığı mücadelenin 7. dakikasında penaltı bekledi.
Sarı-lacivertliler, Edin Dzeko ile Semih Güler arasında ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyon sonrası penaltı itirazında bulundu. Hakem Direnç Tonusluoğlu, oyunun devam etmesini istedi. VAR'ın devreye girmediği pozisyon sonrası kısa süreli bir sakatlık geçiren Dzeko, tedavisi sonrası oyuna geri döndü.
İşte o pozisyon;
Fenerbahçe, 1-0 geride kapattığı Gaziantep FK maçının ilk yarı sonucunu Edin Dzeko'nun penaltı beklediği pozisyon ile yaptı.
Fenerbahçe'nin o paylaşımı;
Son Dakika › Spor › VAR devreye girmedi! Herkes Fenerbahçe'nin penaltı beklediği bu pozisyonu tartışıyor - Son Dakika
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