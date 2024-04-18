İlk maçta rakibine 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ilk yarısını 11. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 önde tamamladı.
Olympiakoslu futbolcu Daniel Podence, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu ile yaşadığı ikili mücadele sonraında milli yıldıza yaptığı hareketle maça damga vurdu. 28 yaşındaki oyuncu, yerde kalan Ferdi'ye orta parmağını gösterdi.
İşte o an;
Karşılaşmada düdük çalan Alman hakem Tobias Stieler başta olmak üzere yardımcılar ve VAR hakemler, Pondence'in Ferdiye yaptığı bu hareketi gözden kaçırdı.
Son Dakika › Spor › VAR nasıl kaçırır? Podence'den Ferdiye çirkin hareket - Son Dakika
Olympiakos Teknik Direktörü Jose Mendilibar, Fenerbahçe ile oynadıkları zorlu maçta dayanma güçlerini sonuna kadar kullandıklarını belirterek, penaltı atışlarına kalmasının futbolcuların becerisine bağlı olduğunu söyledi. Mendilibar ayrıca, Avrupa kupalarında yarı finale kalmanın kendisini şanslı hissettirdiğini ve penaltılara bakmadığını ifade etti.
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u konuk eden temsilcimiz Fenerbahçe, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-0 biten müsabakada rakibine penaltılarda kaybederek Avrupa defterini kapattı.
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