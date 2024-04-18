VAR nasıl kaçırır? Podence'den Ferdiye çirkin hareket - Son Dakika
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Spor

VAR nasıl kaçırır? Podence'den Ferdiye çirkin hareket

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında sahasında Olympiakos ile kozlarını paylaştı. Yunan ekibinde forma giyen Daniel Podence, Ferdi Kadıoğlu ile yaşadığı ikili mücadele sonrasında milli yıldıza yaptığı hareketle maça damga vurdu. Portekizli futbolcunun bu hareketi, hem orta hakemin hem de VAR hakemlerinin gözünden kaçtı.

18.04.2024 23:21  Güncelleme: 23:46
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İlk maçta rakibine 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ilk yarısını 11. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 önde tamamladı.

FERDİ'YE ÇİRKİN HAREKET

Olympiakoslu futbolcu Daniel Podence, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu ile yaşadığı ikili mücadele sonraında milli yıldıza yaptığı hareketle maça damga vurdu. 28 yaşındaki oyuncu, yerde kalan Ferdi'ye orta parmağını gösterdi.

İşte o an;

VAR nasıl kaçırır? Podence'den Ferdi'ye çirkin hareket
Görüntü: TV 8

HAKEMLER GÖZDEN KAÇIRDI

Karşılaşmada düdük çalan Alman hakem Tobias Stieler başta olmak üzere yardımcılar ve VAR hakemler, Pondence'in Ferdiye yaptığı bu hareketi gözden kaçırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Ferdi Kadıoğlu, Olympiacos, Fenerbahçe, Konferans, Kadıoğlu, 3.Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor VAR nasıl kaçırır? Podence'den Ferdiye çirkin hareket - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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