Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Konyaspor- Beşiktaş karşılaşmasında VAR uyarısıyla kırmızı kart çıktı.
Konyaspor'da Melih Bostan, Gabriel Paulista'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi. Şansalan, pozisyonu ekranda izledikten sonra sarı kartı iptal ederek 27. dakikada Melih'e direkt kırmızı kart gösterdi.
İşte o pozisyon;
20 yaşındaki genç golcü, bu sezon ligde Konyaspor formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı. Türkiye Kupası'nda attığı gollerle dikkat çeken Melih, profesyonel kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.
Son Dakika › Spor › VAR uyardı! Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı - Son Dakika
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