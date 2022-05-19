SPOR Vasilije Micic: Son ana kadar odaklanmış bir şekilde bekledim - Son Dakika
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SPOR Vasilije Micic: Son ana kadar odaklanmış bir şekilde bekledim

19.05.2022 22:29

Vasilije Micic: Son ana kadar odaklanmış bir şekilde bekledim'Fall'a karşı atak yapmam gerekiyordu''Türkiye'yi temsil ediyoruz, bunun için çok gururluyuz'Ata SELÇUK / BELGRAD (Sırbistan), (DHA) - Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Anadolu Efes'e final biletini getiren son saniye...

Vasilije Micic: Son ana kadar odaklanmış bir şekilde bekledim

'Fall'a karşı atak yapmam gerekiyordu'

'Türkiye'yi temsil ediyoruz, bunun için çok gururluyuz'

Ata SELÇUK/ BELGRAD (Sırbistan), (DHA) - Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Anadolu Efes'e final biletini getiren son saniye basketini kaydeden Vasilije Micic, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tüm takıma teşekkür ettiğini ve herkesi tebrik ettiğini söyleyerek sözlerine başlayan Micic, 'Harika bir maç, harika bir atmosfer. Türkiye'deki taraftarımız büyük keyif almıştır. Burada Olympiacos taraftarından daha fazla değillerdi ama onların desteğini hissettik' dedi.

'FALL'A KARŞI ATAK YAPMAM GEREKİYORDU'

Anadolu Efes'in son molasında neler yaşandığıyla ilgili gelen soruya Micic, 'Son mola, Pire'deki son maçtaki molayla oldukça benzerdi. Hoca hücum için beni çağırdı. Fall'a karşı atak yapmam gerekiyordu. Sonrasında son saniye basketi geldi. Bugün bence biraz daha akıllı oynadım. Zorlamadım, son ana kadar odaklanmış bir şekilde bekledim. Kaçırsaydım, uzatmalara gidecekti ama attım. Mutluyum' yanıtını verdi.

'TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDİYORUZ, BUNUN İÇİN ÇOK GURURLUYUZ'

Micic son olarak Türkiye'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarken, '19 Mayıs'ın bir bayram olduğunu biliyorum. Bir parçamız Türkiye milletiyleydi. Çünkü Türkiye'yi temsil ediyoruz. Bunun için çok gururluyuz. Umarım bu galibiyetle birlikte iyi hissediyorlardır. Umarım daha da iyi hissederler' diyerek sözlerini noktaladı.

SPOR Vasilije Micic: Son ana kadar odaklanmış bir şekilde bekledim
SPOR Vasilije Micic: Son ana kadar odaklanmış bir şekilde bekledim
SPOR Vasilije Micic: Son ana kadar odaklanmış bir şekilde bekledim
SPOR Vasilije Micic: Son ana kadar odaklanmış bir şekilde bekledim
SPOR Vasilije Micic: Son ana kadar odaklanmış bir şekilde bekledim
SPOR Vasilije Micic: Son ana kadar odaklanmış bir şekilde bekledim
SPOR Vasilije Micic: Son ana kadar odaklanmış bir şekilde bekledim

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Kaynak: DHA

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