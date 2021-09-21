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Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

21.09.2021 18:56
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Arda Kardeşler, Serkan Ok, Ömer Tevfik ÖzkoçVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Benatia (Dk. 46 Burak Bekaroğlu), Zukanovic, Caner Erkin, Adnan Uğur (Dk. 64 Erhun Öztümer), Ahmed Musa (Dk. 87 Emre Mor), Bertolacci (Dk.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Arda Kardeşler, Serkan Ok, Ömer Tevfik Özkoç

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Benatia (Dk. 46 Burak Bekaroğlu), Zukanovic, Caner Erkin, Adnan Uğur (Dk. 64 Erhun Öztümer), Ahmed Musa (Dk. 87 Emre Mor), Bertolacci (Dk. 76 Vato Arveladze), Jimmy Durmaz, Kerim Frei (Dk. 64 Karamoh), Pesic

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Nuri Şahin (Dk. 76 Bünyamin Balcı), Poli (Dk. 90+2 Naldo), Wright, Milosevic (Dk. 46 Fredy), Amilton (Dk. 76 Mukairu), Crivelli (Dk. 66 Gökdeniz Bayrakdar)

Sarı kartlar: Dk. 28 Wright, Dk. 48 Crivelli (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 40 Adnan Uğur, Dk. 45 Jimmy Durmaz, Dk. 85 Vato Arveladze, Dk. 87 Balkovec (VavaCars Fatih Karagümrük)

Süper Lig'in 6. haftasında yapılan VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor maçı 0-0 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla 2. beraberliğini yaşayan Fatih Karagümrük, puanını 11'e çıkardı. Bu sezon 2. kez berabere kalan Antalyaspor ise puanını 5 yaptı.

67. dakikada Caner Erkin'in ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest atışta, Pesic'in ceza sahasında dokunduğu topa Balkovec'in altıpasın içinde bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

73. dakikada Fraport TAV Antalyaspor gole yaklaştı. Fredy'nin uzun pasında savunmanın arkasına koşu yapan Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta, diziyle topa müdahale eden kaleci Viviano, gole izin vermedi.

77. dakikada Fredy'nin kafayla pasında topla buluşan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Mukairu'nun çıkardığı sert şutta, meşin yuvarlak kaleci Boffin'den döndü.

88. dakikada Fredy'nin ceza yayı önünde yerden pasında topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Viviano kontrol etti.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

Futbol: Süper Lig

Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz, Antalyaspor, Karagümrük, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


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