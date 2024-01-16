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VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Salvatore Sirigu'yu transfer etti - Son Dakika
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VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Salvatore Sirigu'yu transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, 37 yaşındaki İtalyan kaleci Salvatore Sirigu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Sirigu, daha önce birçok önemli kulüpte forma giymiş ve İtalya Milli Takımı'nda da görev almıştır.

VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Salvatore Sirigu\'yu transfer etti
16.01.2024 - 22:19,  Güncelleme: 22:20
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Salvatore Sirigu'yu transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki file bekçisiyle sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Palermo, Cremonese, Ancona, Paris Saint-Germain, Sevilla, Osasuna, Torino, Napoli, Fiorentina ve Nice formalarını giyen Sirigu, 28 kez de İtalya Milli Takımı'nın kalesini korudu.

Kaynak: AA
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