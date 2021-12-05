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Giresunspor-Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika

Giresunspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

05.12.2021 19:25
Giresunspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

Süper Ligin 15. haftasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Süper Ligin 15. haftasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Keleş, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, son 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ettiklerini ve iyi bir grafik yakaladıklarını belirtti.

Rakiplerine karşı iyi baskı yaptıklarını ve kazandıkları topları iyi değerlendiremediklerine vurgu yapan Keleş, "İkinci yarıda coşku, mücadele müthişti. Giren oyuncularımız müthiş performans verdiler. Biraz sıkıntılar çekiyorduk geçen haftalarda ama bu hafta bayağı bir katkı sağladılar bize. Onlara da teşekkür ediyorum. İlk defa da geri düşüp oyun çevirdik. Bu bizim önemliydi. 3 puanla birlikte bir çok şey kazandık. Daha üst sıralara çıkıyoruz. İnşallah daha iyi yerlere çıkacağız." dedi.

Oyuncularının verdiği görevleri iyi uyguladıklarını ifade eden Keleş, "Duran toptan gol yedik. 3 gol atmamıza rağmen inanılmaz goller kaçırdık. İlk haftalarda gol atamıyorduk ama son zamanlarda atmaya başladık. Ligin ikincisiyiz gol yememede. Buna daha çok önem veriyorum. Takım savunmasını daha iyi yaptığınızda zaten oyun sizi bir yere getiriyor. 19 puandayız, daha 20 bile olmadık ama oyun güzel. Alınan skorlarla ve oyunla birlikte daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Alırız, almayız skora çok ayak uydurmuyoruz. İnşallah istediğimiz puanları devre arasına kadar toparlarız, sezon sonuna kadar inşallah devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Vavacars Fatih Karagümrük cephesi

Vavacars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos ise Giresunspor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Mateos, ilk yarıda istedikleri gibi oyun oynayamadıklarını dile getirerek, "Topu bir şekilde bizden aldılar, kendileri oynadılar. O yüzden ilk yarıda biz oyunumuzu oynayamadık. İkinci yarıda daha yüksek enerjisi olan takım yine kendileriydi. Attığımız golden sonra ikinci yarı özellikle bazı durumlarda zorlu oyunlar ortaya çıkartamadık. Günün sonunda da 3-1 skorla mağlup olarak buradan ayrılıyoruz." diye konuştu.

GZT Giresunspor'da iyi oyuncuların bulunduğunu kaydeden Mateos, şunları kaydetti:

"Bugün rakibimiz daha iyiydi. Taktiksel olarak bu kolay bir maç değil. Özellikle Giresunspor'u taktik olarak değerlendiğimizde ortayı iyi kapatan, özellikle Süleymanov, Diabate gibi topsuz oyunda çalışan oyuncuları var. O yüzden mutlaka sahayı açmak gerekiyor. Topa daha fazla sahip olup, iyi geçiş yapmamız gerekiyordu. Genel anlamda Giresun iyi başardı bugün. Hak edilmiş bir galibiyet."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor-Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika Spor


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