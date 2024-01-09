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VavaCars Fatih Karagümrük, Mondihome Kayserispor'u konuk edecek - Son Dakika
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VavaCars Fatih Karagümrük, Mondihome Kayserispor'u konuk edecek

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında yarın Mondihome Kayserispor'u Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda konuk edecek. Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak ve hakem Burak Şeker yönetecek. Karagümrük son 4 maçını kaybederken, Kayserispor ise 29 puanla 4. sırada yer alıyor.

VavaCars Fatih Karagümrük, Mondihome Kayserispor\'u konuk edecek
09.01.2024 - 11:22,
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VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Ligdeki son 4 maçını kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük, 17 puanla 18. sırada yer alıyor.

Yaptığı 18 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Mondihome Kayserispor ise 29 puanla 4. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
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