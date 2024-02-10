VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesinin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Emre Mor'un golüyle öne geçen Fatih Karagümrük, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

10.02.2024 17:01  Güncelleme: 17:04
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Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Erdem Bayık

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Salih Dursun, Biraschi, Levent Mercan, Bertolacci, Rohden, Emre Mor, Eysseric, Can Keleş, Güven Yalçın

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Gökcan Kaya, Welinton, Midtsjö, Diaby, Thiam, Umut Nayir (Dk. 20 Kappel)

Gol: Dk. 31 Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesinin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

30. dakikada maçtaki ilk etkili pozisyon yaşandı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Eysseric, direkt kaleyi düşündü. Kaleci Erdem uzanarak topu kornere tokatladı.

31. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Can Keleş'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Eysseric, son çizgiye inip savunmanın arkasına yerden ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Emre Mor, kale sahası içinden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısını VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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