VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor deplasmanında - Son Dakika
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VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor deplasmanında

VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor deplasmanında

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Mücadele Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak ve hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. İstanbul temsilcisi, ligdeki son 3 maçında sadece 2 puan alabilmiş olmasına rağmen Trabzonspor deplasmanından galibiyetle dönerek düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Karadeniz temsilcisi ise 46 puanla 3. sırada yer alıyor.

08.03.2024 11:43
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VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde yarın Trabzonspor'a konuk olacak.

Papara Park'ta oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Ligde oynadığı 28 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 29 puan toplayan İstanbul temsilcisi, 16. sırada yer alıyor. Karadeniz temsilcisi ise, 28 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonunda 46 puanla 3. sırada bulunuyor.

Oynadığı son 3 maçta 2 puan alabilen VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor deplasmanından galibiyetle dönerek düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor deplasmanında - Son Dakika

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