Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Kouassi, bordo-mavili formayla tüm kulvarlarda çıktığı 22 maçta bir gol kaydetti.

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Kouassi'yi kiraladı - Son Dakika

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