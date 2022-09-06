Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Kouassi'yi kiraladı - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Kouassi'yi kiraladı

06.09.2022 22:36
Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Kouassi'yi kiraladı

VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Fildişi Sahilli futbolcu Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Fildişi Sahilli futbolcu Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor'dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak kadromuza kattık." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Kouassi, bordo-mavili formayla tüm kulvarlarda çıktığı 22 maçta bir gol kaydetti.

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Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor, Kouassi'yi Karagümrük'e kiraladı Trabzonspor, Kouassi'yi Karagümrük'e kiraladı
Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Kouassi'yi kiraladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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