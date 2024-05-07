VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor'u konuk edecek - Son Dakika
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VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor'u konuk edecek

VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor\'u konuk edecek

VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u yarı final rövanş maçında ağırlayacak. İlk maçı kaybeden Karagümrük, finale çıkmak için galibiyet arayacak. İki takım arasında bu sezon oynanan maçlardan biri Trabzonspor'un 5-1'lik galibiyetiyle sonuçlanırken, diğeri berabere bitti.

07.05.2024 10:01
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VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Trabzon'da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden kırmızı-siyahlı takım, rakibi karşısında yarın istediği sonucu alarak finale yükselmeye çalışacak.

Taraflar arasında bu sezon ligde oynanan maçların birini Trabzonspor 5-1 kazanırken, diğeri ise golsüz berabere bitti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor'u konuk edecek - Son Dakika

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