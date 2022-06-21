Ve Fenerbahçelilerin beklediği kara haber geldi: Jan Vesely, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıkladı - Son Dakika
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Ve Fenerbahçelilerin beklediği kara haber geldi: Jan Vesely, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıkladı

21.06.2022 15:50

Sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe Beko'dan ayrılması beklenen Jan Vesely, bu kararını resmen açıkladı. Sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaşan Vesely, "8 yıl sonra yolculuğumuz sona eriyor. Fenerbahçe her zaman kalbimin derinliklerinde olacak. İstanbul ve Fenerbahçe, her zaman benim evim olacak" ifadelerine yer verdi. Fenerbahçe'den yayınlanan veda mesajında ise, "Jan Vesely, adını Fenerbahçe basketbol tarihine altın harflerle yazdırmıştır" sözleri dikkat çekti.

Fenerbahçe Beko'da adını efsaneler arasına yazdıran Jan Vesely, takımdan ayrıldığını açıkladı. Yıldız basketbolcu sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı. Çekyalı oyuncu veda mesajında, "Bu sözleri yazmak benim için çok zor. 8 yıl sonra yolculuğumuz sona eriyor. Fenerbahçe her zaman kalbimin derinliklerinde olacak. İstanbul ve Fenerbahçe, her zaman benim evim olacak" diye yazdı.

Jan Vesely, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıkladı! Sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı

FENERBAHÇE'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Fenerbahçe Beko, Çek basketbolcu Jan Vesely ile yolların ayrıldığını açıkladı ve tecrübeli oyuncu için bir teşekkür paylaşımında bulunarak: "2014-15 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz tarihi başarıların en önemli mimarlarından biri olan Jan Vesely ile yollarımız ayrılmıştır. Değerli sporcumuz, sona eren sözleşmesinin yenilenmesi için uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından kariyerinde yeni bir maceraya atılmak istediğini Kulübümüze iletmiştir. Formamızı giydiği süre boyunca takım kimliğimizin en önemli parçalarından biri olan ve Fenerbahçe Beko'nun sembol isimlerinden biri haline gelen Jan Vesely, adını Fenerbahçe basketbol tarihine altın harflerle yazdırmıştır. Kıymetli sporcumuzun Fenerbahçe basketboluna yaptığı katkılar, camiamız tarafından hiçbir zaman unutulmayacak ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Vesely'i her zaman en içten şekilde ağırlamaya devam edecektir. Fenerbahçe basketbolunun unutulmazları arasındaki yerini çoktan almış olan Jan Vesely'e, Kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kariyerinin yeni sayfası için kendisine başarılar dileriz.

"Jan Vesely, unutma ki formamıza iz bırakanlar unutulmazlar…" ifadelerini kullandı.

Jan Vesely, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıkladı! Sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı
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Son Dakika Spor Ve Fenerbahçelilerin beklediği kara haber geldi: Jan Vesely, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ve Fenerbahçelilerin beklediği kara haber geldi: Jan Vesely, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıkladı - Son Dakika
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