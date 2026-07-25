Ve Salah için Serdal Adalı\'dan açıklama geldi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Salah transferindeki son durum hakkında beklenen açıklamayı yaptı.

"RESMİ SON TEKLİFİMİZİ İLETTİK"

Beşiktaş camiasında büyük heyecan yaratan Mohamed Salah iddiaları üzerine sürece dair sessizliğini bozan Serdal Adalı, pazarlıkların kıran kırana devam ettiğini belirtti. Transferin tüm detaylarını kapsayan görüşmelerin bir süredir titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Adalı, gelinen son noktayı şu sözlerle özetledi:

"Kamuoyuna da yansıdığı üzere, bir süredir oyuncu ve temsilcisiyle transferin tüm detaylarını kapsayan görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Son olarak, tarafımıza iletilen talebi tüm yönleriyle karşılıklı müzakere ederek oyuncu cephesine resmi son teklifimizi ilettik."

KARAR SIRASI OYUNCU CEPHESİNDE

İlk görüşmelerden bu yana oyuncu tarafından talep edilen tüm artış ve düzenlemeleri Beşiktaş'ın menfaatleri çerçevesinde değerlendirdiklerini belirten Adalı, transferin bundan sonraki aşaması için Salah cephesinden gelecek kesin cevabı beklediklerini söyledi.

Transfer çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünün altını çizen Adalı, "Kendilerine de kararlarını kısa süre içerisinde bizlere bildirmelerini beklediğimizi ifade ettik. Artık karar sırası oyuncu tarafındadır ve kısa süre içinde yanıt vermelerini kendilerine ilettik" diyerek sözlerini noktaladı.