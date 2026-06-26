Vedat Muric Fenerbahçe'ye Geri Dönüşünden Mutlu - Son Dakika
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Vedat Muric Fenerbahçe'ye Geri Dönüşünden Mutlu

26.06.2026 19:08
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muric, kulüpte olmaktan ve taraftarın desteğinden mutluluk duyduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muric, sarı-lacivertli formayı giymekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

FB TV'ye açıklamada bulunan Kosovalı futbolcu, sarı-lacivertli renklere yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Transferi için emek verenlere teşekkür eden tecrübeli futbolcu, "Çok mutluyum. Burada olmak gurur verici. Burayı özlediğimi biliyordum ama ne kadar çok özlediğimi şimdi anladım. Yine bana bu büyük kulüpte sağ olsun fırsat verdiler. Gittiğimden beri sürekli takip ediyorum, uzakta da olsam işlerin içerisindeyim. Sanki hiç gitmemiş gibiyim. Bu büyük kulüp başka yerde yok. Avrupa'da fırsat buldum, tecrübelendim ama gerçekten Fenerbahçemizin büyüklüğü başka." ifadelerini kullandı.

Vedat Muric, transfer sürecine ilişkin şunları aktardı:

"Ocak ayında ilk iletişim oldu. Sezon başlarken Mirsad Türkcan beni aradı, Oğuz Çetin benimle iletişime geçti. Ben de 'Hemen.' dedim. 'Lig bitti, istersen tatil yap.' dedi ama ben 'Siz anlaşın tatili sonra yaparız o önemli değil.' dedim. Fırsat gelmiş ve ayrılacağım da kesin, diğer takımlar fazla işleri karıştırmadan biz hemen anlaşalım. Artık 25 yaşındaki Vedat yok, daha tecrübeli Vedat var. Ama 25 yaşından çok daha istekli bir Vedat var. Aradıklarında tabii ki sevgili eşim ile beraberdik, ona anlattım. O da çok mutlu oldu çünkü büyük Fenerbahçeli. Bütün aile Fenerbahçeli ama eşimin ayrı bir Fenerbahçe sevgisi var. O da çok mutlu oldu, hemen 'Tamam, yaparız.' dedi. Hatta bir yandan 'Bakalım, nerede duracağız, ne edeceğiz?' diye araştırmaya başladı. Ben de 'Bir dur, konuştuk, kulüpler anlaşsın' dedim. Ama çok mutlu oldu, ailecek çok mutlu olduk. O yüzden süreçte ilk onu aramıştım."

Kosovalı futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili, "Hocamızın yanılmıyorsam dördüncü dönemi oluyor. Artık kulübün sembol isimlerinden biri, hatta en başında da gelebilir diyebilirim. Ne zaman geldiyse aynı performansı, aynı isteği, aynı oyunu ve aynı arzuyla hem taraftara keyifli oyun deneyimi sundu hem de puan olarak artısını yaptı. İsmail hocanın son dönemlerde ulaştığı bu puana başka bir hoca ulaşmadı diye biliyorum. Onun önderliğinde bu yıl inşallah hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'den hiç ayrılmamış gibi hissettiğini anlatan Muric, şampiyonluk için elinden geleni yapacağının sözünü verdi.

Taraftarların her zaman takımı desteklediğine değinen golcü oyuncu, heyecanlı olduğunu ve Kadıköy atmosferini özlediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vedat Muric Fenerbahçe'ye Geri Dönüşünden Mutlu - Son Dakika

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