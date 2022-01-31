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Vedat Muric, Lazio'ya veda etti - Son Dakika

Vedat Muric, Lazio'ya veda etti

31.01.2022 22:59
Vedat Muric, Lazio'ya veda etti

Kosovalı golcü Vedat Muric, İtalya'nın Lazio takımından İspanya'nın Mallorca ekibine transfer oldu.

Kosovalı golcü Vedat Muric, İtalya'nın Lazio takımından İspanya'nın Mallorca ekibine transfer oldu.

Mallorca'dan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Muric'in sezon sonuna kadar Lazio'dan kiralandığı belirtildi.

Muric de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Laziolu taraftarlara veda etti.

Kosovalı golcü, "Bana inanan ve destek veren tüm gerçek Lazio taraftarları, bana duyduğunuz güvenin karşılığını veremediğim ve kendimi gösteremediğim için üzgünüm. Ben ve ailem, bize burayı, Roma'yı ev gibi hissettirdiğiniz için teşekkür ederiz. Size en iyi başarıları dilerim. Sevgilerimle." ifadelerini kullandı.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Muric, 2020 yaz transfer sezonunda sarı-lacivertlilerden Lazio'ya transfer olmuştu. Kosovalı futbolcu, Lazio'da fazla forma şansı bulamamış, forma giydiği maçlarda da etkili olamamıştı.

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Mallorca, İspanya, Twitter, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Vedat Muric, Lazio'ya veda etti - Son Dakika Spor


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