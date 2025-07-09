Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve şu sıralar La Liga ekibi Mallorca'da mücadele eden Vedat Muriqi'nin ismi transfer döneminde pek çok takım ile anılıyordu. Kosovalı golcünün geleceği belli oldu.
Mallorca, 3 sezondur kadrosunda bulundurduğu Vesat Muriqi'nin sözleşmesini 2029'a kadar uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Mallorca'da tarih yazmaya devam edecek. Vedat Muriqi ve RCD Mallorca, 2029'a kadar yenilenmek üzere yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.' ifadelerini kullanıldı.
Transfer olduğu günden bu yana Mallorca 118 maçta giyen 31 yaşındaki Muriqi, 35 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Deneyimli oyuncunun piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Son Dakika › Spor › Vedat Muriqi 4 yıllık imzayı attı - Son Dakika
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