Vedat Muriqi İstanbul'a Geliyor

Fenerbahçe Kulübü, transfer görüşmelerinde bulunduğu eski futbolcusu Vedat Muric'in İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir. Vedat Muriqi'yi taşıyan uçak, bu akşam saat 21.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

32 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca'da 37 maçta 23 gol kaydetti.