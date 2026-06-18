Vedat Muriqi İstanbul'a Geliyor - Son Dakika
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Vedat Muriqi İstanbul'a Geliyor

Vedat Muriqi İstanbul\'a Geliyor
18.06.2026 17:54
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Fenerbahçe, golcü Vedat Muriqi'nin sağlık kontrolü için bu akşam İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal'ı açıklamasının ardından transferde de Kosovalı golcü oyuncu Vedat Muriqi'in bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir. Vedat Muriqi'yi taşıyan uçak, bu akşam saat 21.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacaktır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Vedat Muriqi İstanbul'a Geliyor - Son Dakika

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