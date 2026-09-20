Vedat Muriqi'nin dört golüyle Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 yenip puanını 10'a çıkardı - Son Dakika
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Vedat Muriqi'nin dört golüyle Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 yenip puanını 10'a çıkardı

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek puanını 10'a çıkardı. Vedat Muriqi'nin dört gol attığı maçta Eyüpspor 3 puanda kaldı.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10 yaparken Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Chobani Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çaldı. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil üstlendi.

Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye, "Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi" ilk 11'iyle çıktı.

Konuk Eyüpspor ise "Moldovan, Talha Ülvan, Anıl Yaşar, Jules, Giordano, Massanga, Boutobba, Costa, Yao, Michalak, Abdullahi" 11'iyle sahada yer aldı.

Mücadelenin ilk dakikasında Vedat Muriqi, Yao'nun müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Önce oyunu devam ettiren hakem Kadir Sağlam, VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Fenerbahçe, 4'üncü dakikada öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Greenwood topu sağ taraftan ağlara gönderdi: 1-0. Fenerbahçe, 7'nci dakikada ikinci golü buldu. İrfan Can Kahveci'nin gönderdiği pasa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, sol taraftan ceza sahası son çizgisine indikten sonra topu kale önüne çevirdi. Kale önündeki Vedat Muriqi, kaleci Moldovan'ı geçen topu boş ağlara gönderdi: 2-0. 14'üncü dakikada Semedo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu kaleci Moldovan köşeden kornere çeldi. Sarı-lacivertliler, 21'inci dakikada farkı 3 yaptı. Ceza sahası içi sağ çaprazdaki Greenwood'un yerden şutu kaleci Moldovan'dan sekti. Seken topu takip eden Vedat Muriqi, yakın mesafeden fileleri havalandırdı: 3-0. 25'inci dakikada Brown'dan topu kazanan Abdullahi'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda kaleci Ederson gole engel oldu. Fenerbahçe, 38'inci dakikada 4'üncü golü attı. Ceza sahası yayının biraz gerisindeki İrfan Can Kahveci pasını solundaki Guendouzi'ye aktardı. Guendouzi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan yakın köşeye şutunda top filelerle buluştu: 4-0. Sarı-lacivertli ekip, 45+1'inci dakikada skoru 5-0'a getirdi. Sol taraftan ceza sahasına yaklaşan Greenwood pasını sağ taraftaki İrfan Can Kahveci'ye aktardı. İrfan Can Kahveci'nin topu kontrol edip soluna aldıktan sonraki ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top yakın köşeden ağlara gitti: 5-0. İlk yarı Fenerbahçe'nin 5-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe, 47'nci dakikada 6'ncı golü attı. Ceza sahası içi sağ çaprazdaki Vedat Muriqi'nin sağ ayakla şutunda top sağ köşeden filelerle buluştu. 55'inci dakikada Fenerbahçe, 7'nci golü kaydetti. İrfan Can Kahveci'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Vedat Muriqi kafayla vurdu ve top ağlara gitti: 7-0. 79'uncu dakikada 8'inci gol geldi. Sol taraftaki Oğuz Aydın'ın pasıyla ceza sahasında buluşan Greenwood'un kaleciyle karşı karşıya şutunda top fileleri havalandırdı: 8-0. Mücadele Fenerbahçe"in 8-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

OPPONG İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin transfer döneminin son günlerinde Fransız ekibi Nice'ten kadrosuna kattığı Kojo Peprah Oppong, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı. Oppong, Eyüpspor maçının 70'inci dakikasında Milan Skriniar'ın yerine oyuna dahil oldu.

Kaynak: DHA
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