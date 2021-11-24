Vefa Futbol Sahası yeniden kullanıma hazır hale getiriliyor

Kütahya'da, uzun yıllar kullanılmayan Vefa Futbol Sahası'nda ıslah çalışmaları başladı. Yapılacak olan çalışmalarla birlikte Vefa futbol Sahası yeniden kullanıma hazır hale getirilecek.

Kütahya'nın önemli futbol sahaları arasında yer alan ve amatör futbolun kalbinde yer tutan Vefa Futbol sahası uzun yıllardır zemin bozukluğu ve saha ölçülerinin standartlara uygun olmaması sebebiyle futbol maçları oynanamıyordu.

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilgili müdürlüklerin ekipleriyle koordineli bir şekilde başlattığı ıslah çalışmaları hızla devam ediyor.

Vefa Futbol Sahası'nda, çim düzenlemesi, bakım ve onarım, saha ölçülerinin nizami hale getirilmesi başta olmak üzere diğer çalışmalarla birlikte, saha yeniden futbol oynamaya elverişli hale getirilecek. - KÜTAHYA