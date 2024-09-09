Velez Mostar, İrfan Buz ile Anlaştı - Son Dakika
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Velez Mostar, İrfan Buz ile Anlaştı

Velez Mostar, İrfan Buz ile Anlaştı

Bosna Hersek Premier Ligi ekiplerinden Velez Mostar, Türk teknik direktör İrfan Buz ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Buz, önümüzdeki dönemde kulübün teknik direktörlüğü görevini üstlenecek.

09.09.2024 19:42
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Bosna Hersek Premier Ligi ekiplerinden Velez Mostar, Türk teknik direktör İrfan Buz ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Velez Mostar kulübü resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, "Velez Mostar Futbol Kulübü olarak bugün ünlü Türk antrenör İrfan Buz ile sözleşme imzalandığını ve kendisinin önümüzdeki dönemde kulübümüzün teknik direktörlüğü görevini üstleneceğini tüm üyelerimize, taraftarlarımıza ve kulübün dostlarına duyurmaktan sevinç duyuyoruz" denildi.

Kulübün açıklamasında, "Velez Mostar'ın yeni teknik direktörü, futbola kendini adamış, çalışkan bir uzman olarak bilinir. Son birkaç yılda yedi futbolcuyu tanıtarak geliştirdi ve bu oyuncular, bugün Türk Milli Futbol Takımı'nda başarıyla forma giyiyor" denildi.

Açıklamada Buz'un UEFA Pro lisansına sahip olduğu ve Türkçe, Almanca, İngilizce ve Boşnakça dillerini akıcı bir şekilde konuştuğu kaydedildi. Kulüpten yayınlanan açıklamada Buz'un yanı sıra iki yardımcı antrenör, bir kondisyoner ve bir analistten oluşan ekibinin de kendisiyle birlikte kulübe katılacağı ifade edildi.

Kulübün açıklamasında ayrıca, "İrfan Buz ile imzalanan sözleşme, kulübümüz için son derece önemli bir adım zira önümüzdeki hafta, eski rakibimiz ve Bosna Hersek'in en güçlü kulüpleri arasına yeniden katılan FK Sloboda ile karşılacağız" denildi.

İrfan Buz'un resmi tanıtımı 11 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek. - SARAYBOSNA

Kaynak: İHA

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