Vendetta Fight Night\'ta Rekorlar Kırıldı

Vendetta Fight Night Türkiye, GFC ve MMA Federasyonu iş birliğinde düzenlenen uluslararası profesyonel MMA arenasında büyük bir başarıya imza attı.

Ankara'da gerçekleştirilen organizasyon, farklı ülkelerden gelen sporcular, seçkin davetliler ve yoğun seyirci ilgisiyle unutulmaz anlara sahne oldu. Sporun birleştirici gücünü yansıtan etkinlikte, tüm karşılaşmalar fair-play ruhu içinde gerçekleşti. Gecenin sonunda kazanan sporcular ödüllerini aldı.

Road to Vendetta kategorisinde İdris Kolukısaoğlu, Burak Faruk Şen, Selahattin Turanlı, İdris Dadaev, Efe Sami Ünal, Emek Kepenek, Mustafa Kavacık, Abdulfattokh Abdurrakhimov, Mer Can Çayır, Muhammadsharif Salimov ve Ali Yiğit Başar şampiyon oldu.

Vendetta Fight Night Ana Kartı kazanan sporcular ise Mahdi Mustafavi, Ruslan Bulut, Kerem Ali Vahap, İlknur Kurt, Mahsun Şahzade, Hasan Kattan, Mehmet Ali Taşkıran, Şahmar Mammadzade, Nursultan Asker, Hamdi Kuzgun, Serkan Köybaşı, Ferit Göktepe, Cengizhan Lale, Yakup Şahin ve İbrahim Yaşar Halıcı oldu.

Etkinliğin öne çıkan anlarından biri, Ferit Göktepe'nin Yunanlı rakibini mağlup etmesi oldu. Öte yandan Mahsun Şehzade rakibini yalnızca 3 saniyede nakavt ederek yeni bir dünya rekoruna imza attı.

MMA Federasyonu Başkanı Ali Arık, MMA sporuna olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek organizasyonun dünya standartlarında gerçekleştiğini vurguladı. Başkan Arık, bu tür spor etkinliklerinin yalnızca spora değil, ekonomiye ve gençliğe de büyük katkılar sunduğunun altını çizdi.

Organizasyona destek veren Gallardo Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Semih Geçer ise, spora ve gençliğe desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Vendetta Fight Night Avrupa Başkanı Bülent Sağlam ve Türkiye Yetkilisi Onur Mustafa Tecimer, organizasyonların hız kesmeden devam edeceğini belirterek, bu başarıların sürdürülebilir olması için çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini açıkladı. - İSTANBUL