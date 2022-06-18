Veteran Hentbol Turnuvası İzmir Urla'da yapılacak - Son Dakika
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Veteran Hentbol Turnuvası İzmir Urla'da yapılacak

18.06.2022 14:36
Veteran Hentbol Turnuvası İzmir Urla'da yapılacak

Türkiye Hentbol Federasyonu Veteran Hentbol Kurulu tarafından Türkiye'de ilk defa düzenlenecek Veteran Hentbol Turnuvası, İzmir'in Urla ilçesinde yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonu Veteran Hentbol Kurulu tarafından Türkiye'de ilk defa düzenlenecek Veteran Hentbol Turnuvası, İzmir'in Urla ilçesinde yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre 23-26 Haziran tarihlerinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde gerçekleştirilecek organizasyonda maçlar, kadınlar ve erkeklerde 35–45 yaş ile 45 yaş üstü olmak üzere ikişer kategoride oynanacak.

Turnuvanın açılış maçında Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Büyükelçisi Faruk Kaymakçı, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Girne Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Geyve Gençlik Spor İlçe Müdürü Nurcan Tabakoğlu, İzmir Büyük Şehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman ile THF Yönetim Kurulu ve yetkililerinin yer aldığı A Takım ile, turnuvada mücadele edecek takım oyuncularından oluşan B Takımı karşılaşacak.

Karşılaşmayı MHK Başkanı Hakan Küçükyılmaz yönetecek.

Turnuvayı değerlendiren THF Veteranlar Kurulu Başkanı Ayten Altun, "Hentbol tutkudur" mottosuyla yola çıkarken, tüm hentbol severleri turnuvamıza bekliyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Veteran Hentbol Turnuvası İzmir Urla'da yapılacak - Son Dakika

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