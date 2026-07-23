Veysel Ahmet Çağlar Beşiktaş'tan İstifa Etti

Beşiktaş Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Ahmet Çağlar, görevinden istifa etti.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan Veysel Ahmet Çağlar, yönetim kurulu üyeliği görevinden 23.07.2026 tarihi itibarıyla istifa etmiştir."
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