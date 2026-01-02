Veysel Bilen: Süper Kupa'da Fenerbahçe'yi geçip final oynamak istiyoruz - Son Dakika
Veysel Bilen: Süper Kupa'da Fenerbahçe'yi geçip final oynamak istiyoruz

Veysel Bilen: Süper Kupa\'da Fenerbahçe\'yi geçip final oynamak istiyoruz
02.01.2026 18:55
Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçı hakkında yorumlara bulunarak, ''Süper Kupa'da Fenerbahçe'yi geçip final oynamak istiyoruz. Olursa neden bir Süper Kupa'mız olmasın? İkinci yarı başında takımımızı ve camiayı moral açısından güzel yönde etkileyeceğini biliyoruz'' dedi.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, 6 Ocak Salı günü Fenerbahçe'ye karşı Yeni Adana Stadyumu'nda oynayacakları Süper Kupa maçı öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

''İYİ HAZIRLANIYORUZ''

Fenerbahçe karşılaşmasına çok iyi hazırlandıklarını belirten Veysel Bilen, "Zaten Samsunpor'un oynadığı her maçta sahaya kazanmak için çıkıyor. Bu maça da iyi hazırlanıyoruz. Eksiklerimize rağmen, takımda bulunan arkadaşlarımızın ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına ve camiamıza yakışır bir mücadeleyi ortaya koyacaklarına inanıyoruz" diye konuştu.

''FENERBAHÇE'Yİ GEÇİP FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ''

Süper Kupa'da başarı gösterip ikinci döneme en iyi şekilde başlamak istediklerini söyleyen Bilen, "Süper Kupa'da Fenerbahçe'yi geçip final oynamak istiyoruz. Olursa neden bir Süper Kupa'mız olmasın? İkinci yarı başında takımımızı ve camiayı moral açısından güzel yönde etkileyeceğini biliyoruz. Yeni yılda hedefimiz, geçen yıl ligde yakaladığımız başarıyı tekrarlayarak Avrupa kupalarına katılım sağlayacak bir sıralamada ligi tamamlamak. İkinci bir hedef olarak da Konferans Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi istiyoruz. Transfer çalışmaları da bugünden itibaren resmi şekilde başladı. İlerleyen dönemde hep birlikte takımımızın yapacağı transfer çalışmalarını izleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

