Vezenkov, THY Avrupa Ligi'nin MVP Adayı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Vezenkov, THY Avrupa Ligi'nin MVP Adayı

Sasha Vezenkov, THY Avrupa Ligi normal sezonunda en yüksek verimlilik puanını elde etti.

14.04.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun en değerli ismi, verimlilik puanında zirvede yer alan Olympiakos'un yıldızı Sasha Vezenkov oldu.

Normal sezonun sona ermesi ve play-in ile play-off heyecanın başlamasıyla ligde 2024-2025 sezonunda istatistiklerde ön plana çıkan isimler de belli oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, normal sezonda verimlilik puanında zirvede Vezenkov yer aldı. Kısa süren NBA macerasından sonra tekrar Avrupa'ya dönen Bulgar oyuncu, sezonu 24.5. verimlilik puanıyla tamamladı. Maç başına 20.2 sayı, 6.6 ribaund ve 1.8 asistle oynayarak Olympiakos'un sezonu lider tamamlamasında başrol üstlenen Vezenkov, sezonun MVP'si olma yolunda da en büyük aday gösteriliyor.

Sezonun sürpriz takımı Paris Basketbol'un şutörü TJ Shorts, 23,1 verimlilik puanı ile 2. sırada yer aldı. EA7 Empori Armani Milan'ın İspanyol oyuncusu Nikola Mirotic de 22 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Türk takımlarında ise ilk 10'a giren tek isim Fenerbahçe Beko'nun ABD'li forveti Nigel Hayes-Davis oldu. Davis, 17.8 verimlilik puanıyla 9. sırada normal sezonu tamamladı. Anadolu Efes'te ise ortalama en fazla verimlilik puanı alan isimler 15'er puanla Shane Larkin ve Elijah Bryant oldu.

Son 5 sezonun en skorer ismi Nunn

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun sayı kralı unvanını Panathinaikos AKTOR'un ABD'li yıldızı Kendrick Nunn elde etti.

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencisi, 21,1 sayı ortalamayla sezonun lideri olmayı başardı. Bu sezon 34 maçın 33'ünde forma giyen Nunn, 30 maçta çift haneli sayılara ulaşarak oldukça etkili bir performans gösterdi.

Nunn, ayrıca THY Avrupa Ligi'nde son 5 sezonun en skorer ismi oldu. ABD'li oyuncudan önce ortalama 20 sayı barajını geçen isim Shane Larkin olmuştu. Pandemi nedeniyle sadece 28 hafta oynanan 2019-2020 sezonunda Larkin, Anadolu Efes formasıyla 22,2 sayı ortalaması yakalamıştı.

Nunn'ın ardından en skorer isim ise 20,5 sayı ortalamasıyla Bayern Münih'in şutörü Carsen Edwars oldu.

Asistte Shorts, ribauntta Bolomboy

Normal sezonda asistte TJ Shorts, ribauntta ise Joel Bolomboy ilk sırada yer aldı.

Paris Basketbol'un oyun kurucusu Shorts, sezonu 7,5 asist ortalamasıyla tamamladı. Kızılyıldız'ın uzun forveti Bolomboy ise 8,3 ribaunt ortalaması yakaladı.

Davis, en fazla süre alan isim

Fenerbahçe Beko'nun rekortmen oyuncusu Nigel Hayes-Davis, bu sezon Avrupa Ligi'nde en fazla süren alan oyuncu konumunda bulunuyor.

Normal sezonda 34 maçın tamamında ilk 5'te forma giyen Davis, 1059 dakika 24 saniye oyunda kaldı. Davis, 1000 dakikayı geçen tek isim oldu.

Davis'in ardından normal sezonda en fazla süreyi 996 dakikayla Nunn, 991 dakikayla ise Monaco'nun oyuncusu Mike James aldı.

En fazla blok yapan takım Anadolu Efes

Normal sezonda rakiplerine blok korkusunu en fazla Anadolu Efes yaşattı.

Lacivert-beyazlı oyuncular, 34 maçta 132 kez blok yaptı. Anadolu Efes'e bu istatistike en fazla yaklaşan takım Partizan ise 101 blokta kaldı.

Anadolu Efes'in Fransız pivotu Vincent Poirier, 39 blok yaptı.

Oyuncu ve takım istatistikleri

Normal sezonda ön plana çıkan oyuncu ve takım istatistikleri (maç başına ortalama) şöyle oluştu:

Oyuncular:

Verimlilik puanı: Sasha Vezenkov (24,5 - Olympiakos)

En fazla skor: Kendrick Nunn (21,1 - Panathinaikos AKTOR)

Asist: TJ Shorts (7,5 - Paris Basketbol)

Toplam ribaund: Joel Bolomboy (8,3 - Kızılyıldız)

Top çalma: Nick Weiler-Babb (1,6 - Bayern Münih)

Blok: Georgios Papagiannis (1,4 - Monaco)

Takımlar:

Verimlilik puan: Panathinaikos AKTOR (105,4)

En fazla sayı: Panathinaikos AKTOR (88,4)

Asist: Olympiakos (21,4)

Toplam ribaund: Real Madrid (37)

Top çalma: Barcelona (7,5)

Blok: Anadolu Efes (3,9)

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Basketbol, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vezenkov, THY Avrupa Ligi'nin MVP Adayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor
Üniversiteyi yasa boğan kaza Doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı Üniversiteyi yasa boğan kaza! Doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı
Osimhen Galatasaray’dan ayrılıyor mu Menajerine verdiği talimat ortaya çıktı Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerine verdiği talimat ortaya çıktı
Yargıtay, Çetin Doğan dahil 6 komutanın hapis cezalarını onadı Yargıtay, Çetin Doğan dahil 6 komutanın hapis cezalarını onadı
Yumruklanan Hasan Arat, olayla ilgili hukuki süreç başlattı Yumruklanan Hasan Arat, olayla ilgili hukuki süreç başlattı
Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 doktor gözaltına alınırken yüzlerini gizledi Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 doktor gözaltına alınırken yüzlerini gizledi
Bindikleri otomobil karı-kocaya mezar oldu Bindikleri otomobil karı-kocaya mezar oldu
Van’daki depremlerin ardından Ahmet Ercan’dan kritik açıklama Van'daki depremlerin ardından Ahmet Ercan'dan kritik açıklama
Yeni sezonda Fenerbahçe’de olmayacaklar Jose Mourinho, 11 futbolcunun biletini kesti Yeni sezonda Fenerbahçe'de olmayacaklar! Jose Mourinho, 11 futbolcunun biletini kesti
Sahilde uyudu, kendisiyle konuştu, kıyafetleriyle girdiği denizden cansız bedeni çıktı Sahilde uyudu, kendisiyle konuştu, kıyafetleriyle girdiği denizden cansız bedeni çıktı
Sakarya’da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu Sakarya'da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu

12:10 Bir Afrika ülkesi daha Fransa’ya baş kaldırdı: 48 saatte topraklarımızı terk edin Bir Afrika ülkesi daha Fransa'ya baş kaldırdı: 48 saatte topraklarımızı terk edin
11:27 ’’Oğlu benim babam değilsin’’ deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok ''Oğlu benim babam değilsin'' deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok
10:58 Mevduat faizlerinde 52 ay sonra bir ilk Mevduat faizlerinde 52 ay sonra bir ilk
09:59 Özel, İmamoğlu’nun önünü mü kesiyor Son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi Özel, İmamoğlu'nun önünü mü kesiyor? Son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi
09:57 Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı
18:13 Kayserispor galibiyete sevinemedi 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak Kayserispor galibiyete sevinemedi! 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak
17:54 Dev kulübün Arda Güler’e yaptığı teklifi duyurdular Dev kulübün Arda Güler'e yaptığı teklifi duyurdular
17:52 Amasya’da 4.6 büyüklüğünde deprem Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
17:35 Son düdükten sonra olanlar oldu Şampiyon Bursaspor’un taraftarları sahaya daldı Son düdükten sonra olanlar oldu! Şampiyon Bursaspor'un taraftarları sahaya daldı
17:32 Antalya’da karbonmonoksit gazı faciası: 3 kişi hayatını kaybetti Antalya'da karbonmonoksit gazı faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
16:55 Tarihi geri dönüş başladı Bursaspor, şampiyon oldu Tarihi geri dönüş başladı! Bursaspor, şampiyon oldu
16:37 Veda mı etti Galatasaray’dan Osimhen’in taraftarları kahreden sözleri için açıklama geldi Veda mı etti? Galatasaray'dan Osimhen'in taraftarları kahreden sözleri için açıklama geldi
16:37 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis’den Türkiye’ye küstah tehdit Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2025 12:16:33. #7.12#
SON DAKİKA: Vezenkov, THY Avrupa Ligi'nin MVP Adayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement