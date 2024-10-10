Vezirköprü'de Amatör Spor Haftası Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Spor

Vezirköprü'de Amatör Spor Haftası Coşkuyla Kutlandı

Vezirköprü\'de Amatör Spor Haftası Coşkuyla Kutlandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri çeşitli aktivitelerle gerçekleştirildi.

10.10.2024 22:16
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Amatör Spor Haftası kutlamaları coşkuyla yapıldı.

'Amatör Spor Haftası' kutlamaları kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen programda çeşitli etkinlikler yapıldı. Kutlamalar Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünden Adnan Menderes Parkı'ndaki Tarihi Çınar Ağacı altına yapılan yürüyüş ile başladı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar,"Öncelikle elde ettikleri büyük başarılarla bizleri gururlandıran, ülkemizi, ilimizi ve ilçemizi temsil eden tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi, takımlarımızı ve destek veren herkese teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sevgili gençler; sporu tarif ederken onu sadece rekabetin kazandığı, fiziksel ve bedensel bir faaliyet olarak görmek doğru bir tanımlama olmaz. Spor aynı zamanda kişinin ruhsal ve sosyal gelişimine de katkı sağlayan önemli bir olgudur. Bu nedenle sporu sadece yarışmak değil bir yaşam biçimi olarak değerlendirmek, hayatımızın bir parçası olarak görmek son derece önemlidir. Unutmayalım ki, bu güzel ülkenin bir ferdi olmaktan ve bu bayrak altında yaşamaktan gurur duyan, milli ve manevi değerleri özümsemiş, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin varlığı elbette en büyük hedefimiz olmalıdır. Bu hedefe ulaşma adına da sizleri Amatör Spor Haftası etkinliklerine katılmaya ve spor yapmaya davet ediyorum. Bu vesileyle bu organizasyonda görev yapan, bu etkinliklere katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Daha sonra vatandaşların yoğun ilgisi olan etkinlikte Vezirköprü protokol üyeleri tarafından Vezirköprü'de Amatör Spor branşlarında faaliyet gösteren kulüp başkanlarına plaket takdimi yapıldı. Vezirköprü Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Antrenörlerinin çeşitli branşlarda hazırlanan istasyonlarda branş tanıtımları ve çeşitli sportif etkinlikler yaptı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Vezirköprü'de Amatör Spor Haftası Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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