Vezirköprü\'de Kunduz Yağlı Güreşleri Heyecanı

Spor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 18'incisi düzenlenen geleneksel 'Kunduz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Mustafa Taş kazandı.

10 binlerce güreş severin izlediği Kunduz Yağlı Güreşleri büyük heyecana sahne oldu. Yağlı güreşlere 32'si başpehlivan olmak üzere 600 güreşçi katıldı. Başpehlivanlık finalinde ise Yıldıray Pala ile Mustafa Taş mücadele etti. Yoğun bir çekişmenin geçtiği final mücadelesinde Mustafa Taş rakibini yenerek başpehlivanlığa ulaştı. Üçüncülüğü ise Recep Kara ve Erkan Taş paylaştı.

Açık artırma ile yapılan ağalık ihalesinde güreş ağalığını, son 6 yılın ağası 2 altın kemer sahibi iş insanı Halil İbrahim Çiçek 7 milyon 555 bin lira teklifle kazandı.

Kunduz Yağlı güreşlerine Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye başkanı Halit Doğan, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Havza belediye başkanı Murat İkiz ve binlerce vatandaş katıldı. - SAMSUN