Vezirköprü'de Sağlık Çalışanları Voleybol Turnuvası

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen Voleybol Turnuvası başladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Devlet Hastanesi iş birliğinde organize edilen turnuva, Köprülü Mehmet Paşa Spor Kompleksi Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Turnuvanın açılışına Kaymakam Özgür Kaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Sağlık Müdürü Yasin Sağlam ve Devlet Hastanesi Başhekimi Mevlüt Güven katıldı.

Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerde görev yapan sağlık çalışanlarından oluşan 10 takımın mücadele ettiği turnuvada, Vezirköprü Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü birimleri yer alıyor.