Vezirköprü Yarışı Sonuçlandı - Son Dakika
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Vezirköprü Yarışı Sonuçlandı

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2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağı Vezirköprü'de tamamlandı, kazananlar ödüllerini aldı.

PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağı olan Vezirköprü Yarışı sona erdi.

Türkiye Offroad Şampiyonası'nın altı ayaktan oluşan takviminin önemli duraklarından biri olan Vezirköprü etabı, bu yıl 16. kez motor sporları tutkunlarını bir araya getirdi.

Samsun Otomobil Spor Kulübünün (SAMOSK) ev sahipliğinde üç gün süren organizasyonun ilk gününde pilotlar ve yarış araçları tanıtıldı. İkinci gün, Vezirsuyu Tabiat Parkı bölgesinde gerçekleştirilen 11 kilometrelik toprak zeminli mukavemet etaplarında sporcular zorlu parkurda mücadele etti. Organizasyonun son gününde ise İncesu mevkisinde düzenlenen 6 kilometrelik seyirci özel etabı, adrenalin dolu anlara sahne oldu.

Toplam 21 araç ve 42 sporcunun katıldığı şampiyonanın Vezirköprü ayağı, hem yarışmacılardan hem de sporseverlerden yoğun ilgi gördü. İki gün boyunca kıyasıya mücadele eden ekipler, zorlu etaplarda dereceye girebilmek için büyük çaba gösterdi.

Yarışmada genel klasmanda Eren Alver-Onur Sırımoğlu ekibi birinci, Ergün Çirkin-Bora Kıyım ekibi ikinci, Ergün Sülün-Mert Süleyman Tepe ekibi ise üçüncü oldu.

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreni, Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törene, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Derici, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Işık, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Seyfettin Turğut, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, SAMOSK Başkanı Veli Küçüker, TOSFED Sportif Kurul Üyesi Metin Yılmaz, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.

Şampiyonanın Vezirköprü ayağında dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA

Türkiye, Spor, Son Dakika

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