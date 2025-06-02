Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı düşünen Beşiktaş, savunmanın ortasına transfer arayışını sürdürürken sürpriz bir girişimde bulundu.
Siyah-beyazlılar, stoper transferi için ezeli rakibi Galatasaray'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği Victor Nelsson'a yöneldi. Beşiktaş, 26 yaşındaki Danimarkalı stoperin menajeriyle iletişime geçerek oyuncunun şartlarını sordu.
Sezon ortasında Galatasaray'dan Serie A ekibi Roma'ya kiralanan Nelsson'un sözleşmesinde yer alan 10+2 milyon euroluk satın alma opsiyonu Roma tarafından kullanılmadı ve bu opsiyonun süresi dolarak tecrübeli oyuncu Galatasaray'a geri döndü.
Roma forması altında sadece 5 maçta forma şansı bulan Nelsson, sezonun genel bölümünde ise 23 maça çıktı. Yıldız isim, gol ya da asist katkısı yapamadı.
Son Dakika › Spor › Victor Nelsson'a sürpriz talip! Galatasaray'ın ezeli rakibi istiyor - Son Dakika
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