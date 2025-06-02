Victor Nelsson\'a sürpriz talip! Galatasaray\'ın ezeli rakibi istiyor

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı düşünen Beşiktaş, savunmanın ortasına transfer arayışını sürdürürken sürpriz bir girişimde bulundu.

NELSSON'UN ŞARTLARI SORULDU

Siyah-beyazlılar, stoper transferi için ezeli rakibi Galatasaray'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği Victor Nelsson'a yöneldi. Beşiktaş, 26 yaşındaki Danimarkalı stoperin menajeriyle iletişime geçerek oyuncunun şartlarını sordu.

ROMA OPSİYONUNU KULLANMADI

Sezon ortasında Galatasaray'dan Serie A ekibi Roma'ya kiralanan Nelsson'un sözleşmesinde yer alan 10+2 milyon euroluk satın alma opsiyonu Roma tarafından kullanılmadı ve bu opsiyonun süresi dolarak tecrübeli oyuncu Galatasaray'a geri döndü.

SEZON PERFORMANSI

Roma forması altında sadece 5 maçta forma şansı bulan Nelsson, sezonun genel bölümünde ise 23 maça çıktı. Yıldız isim, gol ya da asist katkısı yapamadı.