Victor Nelsson: Daha iyi bir noktaya geleceğimize eminim - Son Dakika
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Victor Nelsson: Daha iyi bir noktaya geleceğimize eminim

17.07.2022 14:47
Victor Nelsson: Daha iyi bir noktaya geleceğimize eminim

Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, "Okan hoca, takıma göze hoş gelen bir futbol oynatmak istiyor.

Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, "Okan hoca, takıma göze hoş gelen bir futbol oynatmak istiyor. İleride baskı yapan bir takım istiyor. Saha dışında onunla birkaç kez konuşma fırsatım oldu. İyi bir insan ve iyi bir lider olduğunu düşünüyorum" dedi.

Başarılı stoper, Galatasaray Televizyonu'na özel açıklamalarda bulundu. Sezon öncesi kampların fiziksel form ve takımın bütünleşmesi açısından çok önemli olduğunu ifade eden Danimarkalı savunmacı, taraftarlarıyla yeniden buluşacağı günü de sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Victor Nelsson'un açıklamaları şu şekilde: "KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM""Kamp iyi geçiyor. Bu kampta kendimi iyi hissediyorum. Antrenman ve maçlar açısından biraz zorlayıcı. Kamp dönemlerinin böyle olması gerekiyor. Zorlansak da takım için böyle olması daha iyi. Tatilden yeni döndük ve fiziksel olarak tam formumuzda değiliz. Yavaş yavaş yüzde yüzümüze doğru geliyoruz. Ben ayın dördünde döndüm. Takım daha önce toplanmıştı. Zamanla çok daha iyi bir noktaya geleceğimize eminim." "OKAN HOCA İYİ BİR İNSAN VE İYİ BİR LİDER""Onu sevdiğimi söyleyebilirim. Takıma göze hoş gelen bir futbol oynatmak istiyor. İleride baskı yapan bir takım istiyor. Saha dışında onunla birkaç kez konuşma fırsatım oldu. İyi bir insan ve iyi bir lider olduğunu düşünüyorum." "GENÇ OYUNCULAR GELECEK VAAT EDİYOR""Genç oyuncuların performansları iyiydi. Antrenmanlarda onları inceledim. Bazılarını da maçta gördüm. Kulüp açısından gelecek vaat ettiklerini söyleyebilirim. Tecrübeli oyunculardan almaları gereken tavsiyeler var. Daha fazla antrenman yapmaları gerektiği, sahada nasıl oynamaları gerektiğini söylemeliyiz. İyi insanlar olduğunu düşünüyorum. Gelecekte iyi oyuncular olacaklarını düşünüyorum.""Çok maç kazanmamız gerekiyor. Geçen sezon ligdeki performansımız kabul edilemezdi. Yeni sezona tamamen farklı bir mantalite ile başlamamız lazım. Bu yorucu olacak, çok fazla çalışmamız gerekecek. Mümkün olduğunca maç kazanmamız gerekiyor. Her gün antrenmanlarda ve maçlarda çok sıkı çalışıp şampiyon olacağımızı ümit ediyorum.""YENİ PARTNERLERİM İYİ OYUNCULAR" "Marcao ile gitmeden önce birkaç kez görüştüm. Kendisine iyi dileklerimi ilettim. Belki gelecekte onunla rakip olacağız. Futbol böyledir. Onun için en iyisini diliyorum. Galatasaray'da biz takım olarak devam ediyoruz. Yeni partnerlerim var. Her ikisi de iyi oyuncular.""Bu tür hazırlık kampları takım için iyidir. Saha dışında da eğleniyoruz. Bu eğlence takımın bir araya gelmesini ve bütünleşmesini sağlıyor."

"Bu sezon ne kadar çok taraftarımız gelirse sezon bizim için o kadar güzel olur. Onların gelmesi için sabırsızlanıyorum."


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

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