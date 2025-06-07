Victor Osimhen İstanbul'dan ayrıldı! İşte ilk kare - Son Dakika
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Spor

Victor Osimhen İstanbul'dan ayrıldı! İşte ilk kare

Victor Osimhen İstanbul\'dan ayrıldı! İşte ilk kare
07.06.2025 16:03
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Galatasaray'ın rekor teklifler sunduğu Victor Osimhen, Al-Hilal ile anlaşma aşamasına geldi. İstanbul'dan ayrılan Osimhen, Nijerya'ya döndü. Osimhen'in İstanbul'dan ayrılırken çekilen fotoğrafı da basına yansıdı.

Suudi Arabistan takımı Al-Hilal ile imza aşamasına gelen Victor Osimhen, İstanbul'dan ayrıldı. Ülkesi Nijerya'ya giden Osimhen'in kısa süre içerisinde Suudi Arabistan ekibine transfer olacağı iddia ediliyor.

NE KADAR KAZANACAĞI BİLE BELLİ

Dış basın, Osimhen transferinin 3 ya da 4 yıllık sözleşme ve senelik 30-35 milyon euro bandında maaşa gerçekleştiğini öne sürdü.

İSTANBUL'DAN AYRILDI: İŞTE İLK KARE

Bu süreçte İstanbul'da bulunan Osimhen, biletini sürekli iptal ederek uçuşunu ertelemişti. Tivibu Spor'un haberine göre, Osimhen, bugün saat 14.00'te İstanbul'dan ayrılarak ülkesi Nijerya'ya uçtu. Dünyaca ünlü golcü, İstanbul'dan ayrılırken objektiflere yakalandı.

Victor Osimhen İstanbul'dan ayrıldı! İşte ilk kare
(Foto: Mustafa Mandev)

45 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

Süper Lig devi Galatasaray formasıyla bu sezon toplamda 41 maçta görev yapan Victor Osimhen, söz konusu maçlarda 37 gol atıp 8 de asist üretti.

Victor Osimhen, Galatasaray, İstanbul, Nijerya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Victor Osimhen İstanbul'dan ayrıldı! İşte ilk kare - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ali Yıldız:
    hay ben bunun taaa … yeter ya yatıyoruz kalkıyoruz bu adam … la Gazze için bu kadar haber yapmadınız !!! 76 22 Yanıtla
  • trgyky1978:
    gitme gitme gitme kalbu şehirde gitme gitme kal bizimle 3 34 Yanıtla
  • Hakan Caf:
    Yolun açık olsun koca yürekli golcü 9 23 Yanıtla
  • Haci1969:
    yeter artık be yeter yeter.Vallai bıktık artık bu şahıstan.Bundan başka oyuncu yokmu??? hergün hergün bu adam ya gitti ya gitmedi ya gidiyor ya gitmiyor.Artık cehennemin dibine kadar yolu var bu ne yaw ??? 15 9 Yanıtla
  • Vadaa:
    En sonunda osurukmen gitti gs de kalacak diyen okan hdhdhfjfjfjfjf hassikome 12 6 Yanıtla
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