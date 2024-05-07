Victor Wembanyama, NBA'de Yılın Çaylağı Ödülünü Kazandı - Son Dakika
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Victor Wembanyama, NBA'de Yılın Çaylağı Ödülünü Kazandı

Victor Wembanyama, NBA\'de Yılın Çaylağı Ödülünü Kazandı

San Antonio Spurs forması giyen Victor Wembanyama, 2023-24 sezonunda NBA'de yılın çaylağı ödülünün sahibi oldu. Wembanyama, Karl-Anthony Towns'ın ardından oy birliğiyle seçilen ilk oyuncu olurken, aynı zamanda bu ödülü kazanan ilk Fransız basketbolcu oldu. 2023-2024 normal sezonunda tarihin en iyi çaylak oyuncusu olan Wembanyama, birçok kategoride üst sıralarda yer aldı ve birçok rekor kırdı.

07.05.2024 14:33
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs forması giyen Victor Wembanyama, 2023-24 sezonu yılın çaylağı ödülünün sahibi oldu.

NBA'den yapılan açıklamada, 20 yaşındaki basketbolcunun, Karl-Anthony Towns'ın (2015-2016) ardından oy birliğiyle yılın çaylağı seçilen ilk oyuncu olduğu duyuruldu.

Victor Wembanyama, 1952-1953 sezonundan bu yana her yıl verilen ödülü kazanan ilk Fransız oyuncu oldu.

Wembanyama, aynı zamanda David Robinson (1989-90) ve Tim Duncan'dan (1997-98) sonra Spurs formasıyla bu onuru kazanan 3. oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Fransız basketbolcu, 2023-2024 normal sezonunda maç başına sayı (21,4), ribaunt (10,6) ve blok (3,6) ortalamalarında tarihin en iyi çaylak oyuncusu olurken, asistlerde (3,9) dördüncü ve top çalmada ise (1,2) ikinci sırada yer aldı.

Wembanyama, NBA'de bir sezonda en az bin 500 sayı, 700 ribaunt, 250 asist, 250 blok ve 100 üçlük atan ilk oyuncu oldu.

Kaynak: AA

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