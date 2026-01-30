Videoyu izlemeniz lazım! Khamzat Chimaev'i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu - Son Dakika
Videoyu izlemeniz lazım! Khamzat Chimaev'i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu

Haberin Videosunu İzleyin
30.01.2026 10:05
Haber Videosu

Ünlü dövüşçü Khamzat Chimaev, takım arkadaşına saldıran bir dövüşçüyü uyardı. Dövüşçü, Khamzat uzaklaştıktan sonra bağırmaya başladı ve saldırmaya yeltendi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, dünyaca ünlü MMA dövüşçüsü Khamzat Chimaev'in takım arkadaşına saldıran bir dövüşçüye müdahale ettiği anlar dikkat çekti. Chimaev'i karşısında gören dövüşçünün bir anda sakinleşmesi, izleyenler tarafından "süt dökmüş kedi gibi oldu" şeklinde yorumlandı.

CHIMAEV GİDİNCE YENİDEN GERİLDİ

Görüntülerin devamında Chimaev'in ortamdan uzaklaşmasının ardından söz konusu dövüşçünün bağırmaya başladığı ve yeniden saldırmaya yeltendiği görüldü.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan görüntülerde kullanıcıların büyük bölümü, Chimaev'in varlığının caydırıcı etkisine vurgu yaptı. Chimaev'in soğukkanlı duruşu "liderlik göstergesi" olarak değerlendirilirken, karşı tarafın tavrı eleştiri konusu oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bahattin Eser Bahattin Eser:
    yooo bişey olmamış 4 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
