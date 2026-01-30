Sosyal medyada yayılan görüntülerde, dünyaca ünlü MMA dövüşçüsü Khamzat Chimaev'in takım arkadaşına saldıran bir dövüşçüye müdahale ettiği anlar dikkat çekti. Chimaev'i karşısında gören dövüşçünün bir anda sakinleşmesi, izleyenler tarafından "süt dökmüş kedi gibi oldu" şeklinde yorumlandı.
Görüntülerin devamında Chimaev'in ortamdan uzaklaşmasının ardından söz konusu dövüşçünün bağırmaya başladığı ve yeniden saldırmaya yeltendiği görüldü.
Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan görüntülerde kullanıcıların büyük bölümü, Chimaev'in varlığının caydırıcı etkisine vurgu yaptı. Chimaev'in soğukkanlı duruşu "liderlik göstergesi" olarak değerlendirilirken, karşı tarafın tavrı eleştiri konusu oldu.
Videoyu izlemeniz lazım! Khamzat Chimaev'i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu
