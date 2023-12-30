Villarreal, Eric Bailly\'i kadrosuna kattı

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Villarreal, Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Eric Bailly'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Eylül ayında transfer olduğu Beşiktaş'ta 8 maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 2015-2016 yıllarında da Villarreal'de oynamıştı.