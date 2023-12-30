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Villarreal, Eric Bailly'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Villarreal, Eric Bailly'i kadrosuna kattı

LaLiga ekiplerinden Villarreal, Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Eric Bailly'yi kadrosuna kattı. Fildişi Sahilli savunma oyuncusu ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli sözleşme imzalandı. Bailly, daha önce 2015-2016 yıllarında da Villarreal'de oynamıştı.

Villarreal, Eric Bailly\'i kadrosuna kattı
30.12.2023 - 18:27,
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İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Villarreal, Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Eric Bailly'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Eylül ayında transfer olduğu Beşiktaş'ta 8 maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 2015-2016 yıllarında da Villarreal'de oynamıştı.

Kaynak: AA
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