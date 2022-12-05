Fenerbahçe'nin yerli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, zaman zaman sinirlerine hakim olamamasıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan Villarreal mücadelesinde de yine aynı sıkıntıyı yaşayan tecrübeli oyuncu, bu kez teknik direktör Jorge Jesus tarafından uyarıldı.
Başarılı orta saha oyuncusu, maçta kendisine sert giren rakip oyuncunun peşinden soyunma odasına koşarken Jesus tarafından durduruldu.
Jesus'un öğrencisine, "Hırsını anlıyorum ancak hem kendine hem takıma zarar vereceksin. Kendine hakim olmalısın" uyarısında bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Jorge Jesus, Mert Hakan'ın agresif hareketlerini görünce daha fazla dayanamadı: Kendine hakim ol, takıma zarar vereceksin - Son Dakika