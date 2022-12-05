Jorge Jesus, Mert Hakan'ın agresif hareketlerini görünce daha fazla dayanamadı: Kendine hakim ol, takıma zarar vereceksin

Yayınladığı videoyla BİM'in patronunu tehdit etti: Kimsin ulan, ekmeğini keserim senin

Fenerbahçe'nin yerli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, zaman zaman sinirlerine hakim olamamasıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan Villarreal mücadelesinde de yine aynı sıkıntıyı yaşayan tecrübeli oyuncu, bu kez teknik direktör Jorge Jesus tarafından uyarıldı.

JESUS ZOR DURDURDU

Başarılı orta saha oyuncusu, maçta kendisine sert giren rakip oyuncunun peşinden soyunma odasına koşarken Jesus tarafından durduruldu.

"KENDİNE HAKİM OLMALISIN"

Jesus'un öğrencisine, "Hırsını anlıyorum ancak hem kendine hem takıma zarar vereceksin. Kendine hakim olmalısın" uyarısında bulunduğu öğrenildi.