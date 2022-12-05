Jorge Jesus, Mert Hakan'ın agresif hareketlerini görünce daha fazla dayanamadı: Kendine hakim ol, takıma zarar vereceksin - Son Dakika
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Jorge Jesus, Mert Hakan'ın agresif hareketlerini görünce daha fazla dayanamadı: Kendine hakim ol, takıma zarar vereceksin

05.12.2022 12:45

Fenerbahçe'nin Villarreal ile oynadığı hazırlık maçında sinirlenerek rakip oyuncunun peşinden koşan Mert Hakan Yandaş'a teknik direktör Jorge Jesus tarafından uyarı geldi. Jesus'un öğrencisine, "Hırsını anlıyorum ancak hem kendine hem takıma zarar vereceksin. Kendine hakim olmalısın" uyarısında bulunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin yerli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, zaman zaman sinirlerine hakim olamamasıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan Villarreal mücadelesinde de yine aynı sıkıntıyı yaşayan tecrübeli oyuncu, bu kez teknik direktör Jorge Jesus tarafından uyarıldı.

JESUS ZOR DURDURDU

Başarılı orta saha oyuncusu, maçta kendisine sert giren rakip oyuncunun peşinden soyunma odasına koşarken Jesus tarafından durduruldu.

Jorge Jesus, Mert Hakan'ın yaptığını görünce daha fazla dayanamadı: Takıma zarar vereceksin

"KENDİNE HAKİM OLMALISIN"

Jesus'un öğrencisine, "Hırsını anlıyorum ancak hem kendine hem takıma zarar vereceksin. Kendine hakim olmalısın" uyarısında bulunduğu öğrenildi.

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Son Dakika Spor Jorge Jesus, Mert Hakan'ın agresif hareketlerini görünce daha fazla dayanamadı: Kendine hakim ol, takıma zarar vereceksin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jorge Jesus, Mert Hakan'ın agresif hareketlerini görünce daha fazla dayanamadı: Kendine hakim ol, takıma zarar vereceksin - Son Dakika
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