Vincenzo Montella: "Çok yavaş oynadığımız bir maçtı" - Son Dakika
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Vincenzo Montella: "Çok yavaş oynadığımız bir maçtı"

04.03.2022 22:52
Vincenzo Montella: "Çok yavaş oynadığımız bir maçtı"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada "Çok yavaş oynadığımız bir maçtı, çok hızlı hareket etmedik" dedi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada "Çok yavaş oynadığımız bir maçtı, çok hızlı hareket etmedik" dedi.

Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Kazanmayı öğrenebilmek için mağlup olabilmeyi de bilmek lazım" diyerek, "Biz bugün maça baktığımızda istediğimiz şekilde performansımızı yansıtamadık hiçbir şekilde. Zihinsel düşüş var, bu zihinsel düşüşü mağlubiyeti kabul ediyoruz. Nelerin üzerinde çalışmamız gerektiğini biliyoruz, nasıl gelişeceğimizi de biliyoruz. Bizim için tekrardan bir başlangıç noktası olması gerekiyor. Rakibi tebrik ediyoruz" diye konuştu.

İkinci yarı yapılan oyuncu değişikliklerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Montella, "Değişiklikleri yaptığımızda takıma enerji katmak için yapıyoruz, sıkıntı çektiğimiz anlamına gelmiyor. Çok yavaş oynadığımız bir maçtı, çok hızlı hareket etmedik" şeklinde konuştu. - MALATYA

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Vincenzo Montella, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vincenzo Montella: 'Çok yavaş oynadığımız bir maçtı' - Son Dakika


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