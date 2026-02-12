Rakiplerin zorluğu mutluluğuna engel olmadı! Montella'dan kura çekimi sonrası ilk sözler - Son Dakika
12.02.2026 21:32
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi'ndeki kura çekiminin ardından konuştu. Rakiplerimizin belli olmasının ardından oldukça mutlu olduğu görülen Montella, kura çekiminden hoşnut olduğunu dile getirdi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi'ndeki kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.

"MEMNUNUM''

Kura çekimi sonrası mutlu bir tavır içinde olduğu görülen Montella, rakipleri hakkında konuşarak, "İlginç bir grup. Avrupa'nın en iyi takımlarından birkaçı ile aynı gruptayız, onlara karşı oynamak önemli. Bu seviyede olmamız bizler için önem taşıyor. Sonuç olarak gruptan memnunum." dedi.

"ALTTAN GELEREK BURAYA ULAŞTIK"

Milli Takım'ın son yıllardaki yükselişine dikkat çeken İtalyan teknik adam, "Son 2 yılda önemli bir atılım yaptık. Alttan gelerek buraya ulaştık. Şu anki odağımız Mart ayındaki maçlarımız.'' ifadelerini kullandı.

"TÜM OYUNCULARIM DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYOR"

Montella son olarak, "Tüm oyuncularım Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Oyuncularımızın şu anda Dünya Kupası'nda oynayabilmek için çok heyecanlı ve istekli olduklarını görebiliyorum.'' sözlerini sarf etti.

